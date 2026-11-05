Deutschland-Cup 2026: André Rankel startet als neuer Bundestrainer in Düsseldorf

André Rankel übernimmt als neuer Bundestrainer vor dem Deutschland-Cup 2026 in Düsseldorf. Das Eishockey-Turnier vom 5. bis 8. November ist der erste Prüfstein für die Heim-WM 2027.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) erlebt einen neuen Abschnitt, als der Deutschland-Cup 2026 vom 5. bis 8. November in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf ausgetragen wird. Dieses große Eishockey-Event dient nicht nur als prestigeträchtiges Turnier für die vier teilnehmenden Nationen, sondern markiert auch den offiziellen Startschuss für eine neue Ära unter dem neuen Bundestrainer André Rankel. Die 41-jährige Führungspersönlichkeit, bekannt durch seine vergangene Karriere bei den Eisbären Berlin, feiert an diesem Wochenende sein Debüt auf der Cheftrainerbank der Nationalmannschaft und möchte die Enttäuschung der Weltmeisterschaft im Mai dieses Jahres schnell vergessen machen.

Rankel übernimmt Nachfolge nach Kreis-Rücktritt

André Rankel folgt auf den 67-jährigen Vorgänger Harold Kreis, der seinen Posten vor Kurzem räumte. Rankels Ernennung kommt nach einer Phase der Unsicherheit und einer enttäuschenden Performance bei der Weltmeisterschaft, die im Mai dieses Jahres stattfand. Seine Aufgabe ist es, das Vertrauen in die Nationalmannschaft zurückzugewinnen, wobei der Deutschland-Cup als erster wichtiger Prüfstein für seine Amtszeit gilt. Das Turnier bereitet die Auswahl direkt auf die anstehende Heim-Weltmeisterschaft 2027 vor, die unter seiner Leitung stattfinden soll. Fans und Fachjournalisten von SPORTBILD haben alle notwendigen Informationen zusammengefasst, um die Erwartungen an dieses Wochenende zu strukturieren.

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Turniermodus mit Deutschland, Österreich und mehr

Beim Deutschland-Cup treten vier Nationen im Rundenspiel-Modus gegeneinander an, da es keine Finalrunde oder K.-o.-Systeme gibt. Neben dem Gastgeber Deutschland sind Österreich, Lettland und die Slowakei die weiteren Teilnehmer, wobei diese Konstellation bereits aus dem Vorjahr bekannt ist. Jede der vier Mannschaften bestreitet insgesamt drei Partien und trifft dabei jeweils einmal auf die anderen Konkurrenten. Der Turniersieger wird durch die höchste Anzahl an Punkten ermittelt, wobei Siege und Niederlagen direkt in die Wertung eingehen. Dies schafft eine spannende, ausgleichende Situation, in der keine Mannschaft von vornherein benachteiligt ist.

Rankels Kaderwahl und Ausnahme von CHL-Regeln

Der neue Bundestrainer hat für sein erstes offizielles Amt einen Kader mit insgesamt 25 Spielern nominiert, der sich aus drei Torhütern, acht Verteidigern und 14 Stürmern zusammensetzt. Rankel hat dabei strategisch davon abgesehen, Spieler zu berufen, deren Vereine zusätzlich zur Deutschen Eishockey Liga auch in der Champions Hockey League antreten. Diese Regel hat drei prominente Ausnahmen: Max Calce von den Adler Mannheim, Dominik Bokk von den Kölner Haie sowie der Neuling Jonas Neffin von den Eisbären Berlin. Diese Auswahl spiegelt Rankels Fokus auf die nationale Liga wider, soll aber die beste verfügbare Leistung gewährleisten.

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Stürmer und Verteidiger im Fokus des Kaders

Die Nominierung umfasst etablierte Namen aus verschiedenen DEL-Clubs, die für die Offensive und Defensive sorgen sollen. Zu den aufgebotenen Stürmern zählen unter anderem Leon Hüttl (Ingolstadt), Julius Karrer (Nürnberg), Maximilian Kastner (München) sowie Adrian Klein (Straubing) und Tommy Pasanen (Wolfsburg). Weitere Offensivkräfte sind Colin Ugbekile (Iserlohn), Fabio Wagner (München), Mario Zimmermann (Straubing), Alexander Blank (Augsburg), Dominik Bokk (Köln), Tom Brunnhuber (Straubing), Max Calce (Mannheim), Julian Napravnik (Iserlohn), Yasin Ehliz (München), Nikolaus Heigl (Nürnberg), Thomas Heigl (Nürnberg), Stefan Loibl (Straubing), Veit Oswald (München), Tobias Rieder (München), Luis Schinko (Wolfsburg), Wojciech Stachowiak (Örebro/Schweden) und Tim Wohlgemuth (Augsburg). Diese Tiefe soll Rankel bei der Analyse der Gegner und der Umsetzung seiner taktischen Pläne unterstützen.

Kostenloser Zugang für alle sechs Spiele

Für die zahlreichen Eishockey-Fans gibt es eine gute Nachricht regarding die Verfügbarkeit der Übertragungen. Alle sechs Spiele des Deutschland-Cups können kostenlos im Livestream verfolgt werden. Der Streamingdienst MagentaSport übernimmt die technischen Aufgaben und überträgt die Partien ohne Gebühren. Es ist hierfür kein kostenpflichtiges Abo erforderlich, was den Zugang für alle Zuschauer öffnet. Dies unterstreicht den ambitionierten Ansatz, die Reichweite der Nationalmannschaft und der DEL zu erhöhen, während gleichzeitig die Qualität des Sportevents erhalten bleibt.