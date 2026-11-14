Deutschland Cup 2027 und 2028: Eishockey-Top-Turnier zieht nach Dresden

Der Deutsche Eishockey-Bund verlegt den Deutschland Cup 2027 und 2028 in die Joynext Arena Dresden. Das Top-Turnier mit der Nationalmannschaft findet vom 11. bis 14. November statt.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat eine wegweisende Entscheidung für die internationale Eishockey-Landschaft in Deutschland getroffen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers findet der Deutschland Cup nicht in der traditionellen westdeutschen Hemmschuh, sondern im Osten des Landes statt. Die Stadt Dresden sichert sich die Austragung der beiden nächsten Ausgaben des renommierten Top-Turniers im Jahr 2027 und 2028.

Termin 2027 in der Joynext Arena fest

Die konkreten Rahmenbedingungen für die erste Auflage in der sächsischen Landeshauptstadt sind bereits vollständig bekanntgegeben worden. Der Deutschland Cup 2027 findet vom 11. bis 14. November in der Joynext Arena statt. Bei dieser 38. Auflage des Wettbewerbs treten neben der deutschen Nationalmannschaft drei weitere Nationalteams an. Der Spielmodus folgt der klassischen Form des "Jeder gegen Jeden", bei der jede Partie für die Platzierung entscheidend ist. Der genaue Teilnehmerkatalog und der detaillierte Spielplan werden vom DEB zu einem späteren Zeitpunkt offiziell veröffentlicht.

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Infrastruktur und Stadtprofil als entscheidende Faktoren

Dresden überzeugt durch eine starke Infrastruktur, die für ein internationales Event der Extraklasse geeignet ist. Die Joynext Arena wurde im Sommer 2027 eröffnet und bietet mit einem Fassungsvermögen von 4522 Zuschauern die optimale Bühne für hochkarätiges Eishockey. Die Halle dient regelmäßig als Heimspielstätte der Dresdner Eislöwen, die aktuell in der DEL2 um den sofortigen Wiederaufstieg kämpfen. Diese enge Verbindung zum lokalen Profisport garantiert eine hohe Spielqualität und Authentizität für die Zuschauer vor Ort.

Politische und wirtschaftliche Bedeutung für den Standort

Die Ansiedlung des Turniers wird von der lokalen Politik und Wirtschaft mit großer Zustimmung begrüßt. Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser betont die Bedeutung der Stadt als Sportsstandort. Er freut sich, den Deutschland Cup 2027 und 2028 im Namen der Dresdner Bevölkerung begrüßen zu dürfen. Donhauser verweist auf die etablierte Joynext Arena sowie die Begeisterung der Fans als hervorragende Voraussetzungen für ein stimmungsvolles Turnier. Die Kombination aus moderner Halle und lokaler Eishockey-Tradition schafft ein einzigartiges Ambiente.

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Stimmen der Akteure und wirtschaftlicher Impact

Auch aus wirtschaftlicher Perspektive ist die Entscheidung des DEB von großer Relevanz. Maik Walsdorf, Geschäftsführer der Eislöwen Dresden, stuft die Ankündigung als großartige Nachricht für den gesamten Standort und den regionalen Eishockeysport ein. Walsdorf sieht in der Vergabe ein starkes Signal für die weitere Entwicklung und die wachsende Bedeutung von Dresden als Eishockey-Metropole. Diese Sichtweise unterstreicht, dass das Event nicht nur sportlicher, sondern auch wirtschaftlicher Treiber für die Region sein wird.

Zuschauererlebnis und Ticketstruktur für Besucher

Der DEB und die lokalen Partner legen größten Wert auf ein umfassendes Erlebnis für die Fans, das über die reine Sportveranstaltung hinausgeht. Christian Künast, Vorstand Sport des DEB, hebt die optimale Infrastruktur der Joynext Arena hervor. Zudem betont er, dass die Stadt Dresden und die Region das Angebot für Zuschauerinnen und Zuschauer abseits des Eises zu einem besonderen Erlebnis machen. Diese ganzheitliche Betrachtung der Besuchererfahrung ist ein zentrales Element der Vermarktung des Turniers.

Für die Ticketpreise hat der DEB attraktive Stufen festgelegt. Tagestickets für jeweils zwei Spiele sind ab 18 Euro an Donnerstagen sowie ab 22 Euro an Samstag und Sonntag erhältlich. Für Gäste, die das gesamte Wochenende nutzen möchten, gibt es das Turnierticket ab 48,60 Euro. Besonders für die lokale Fangemeinschaft gibt es einen exklusiven Vorverkauf: Dauerkarteninhaber der Dresdner Eislöwen können bereits von Samstag, den 14. November, 15 Uhr, bis Sonntag, den 15. November, 15 Uhr, ihre Tickets vorab sichern. Die entsprechenden Informationen wurden den Inhabern bereits per E-Mail zugesendet.