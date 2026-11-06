Deutschland Cup: Rankel gelingt Start mit 3:0 gegen Österreich

Eishockey-Bundestrainer André Rankel gewinnt sein Debüt beim Deutschland Cup in Düsseldorf mit 3:0 gegen Österreich. Der Sieg gelingt ohne viele Stars der DEL-Spitzenklubs.

Der neue Eishockey-Bundestrainer André Rankel (41) hat beim Deutschland Cup in Düsseldorf einen gelungenen Einstand gefeiert. Seine DEB-Auswahl besiegte Österreich souverän mit 3:0 und setzte gleich zum Turnierauftakt ein starkes Zeichen.

Der frühere Eisbären-Star musste lange an der Bande zittern, denn die deutsche Mannschaft kontrollierte das Spiel zwar über weite Strecken, ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Erst in der 33. Minute erlöste der Straubinger Stefan Loibl den Trainer-Neuling mit dem verdienten 1:0.

Also read Eishockey Deutschland Cup: Deutschland gegen Österreich - Liveticker - 1. Spieltag

Die Tore gegen Österreich im Überblick

Stefan Loibl erzielte in der 33. Minute das 1:0 für Deutschland, Colin Ugbekile erhöhte kurz vor der zweiten Pause auf 2:0. Im Schlussdrittel sorgte Wojciech Stachowiak, der als Schweden-Legionär bei Deutschland spielt, mit dem 3:0 für die Entscheidung.

Auch im Tor überzeugte die Auswahl. Der derzeit überragende DEL-Goalie blieb bei seinem Länderspiel-Debüt ohne Gegentor und krönte seinen ersten Einsatz für Deutschland mit einem Shutout.

Advertisement

Rankel setzt auf schnelles Spiel mit B-Kader

Bundestrainer André Rankel hatte für den Deutschland Cup überraschend nur einen B-Kader nominiert, während viele Stars der DEL-Spitzenklubs fehlten. Trotz dieser Ausgangslage setzte die Mannschaft die Vorgaben des neuen Trainers über weite Strecken um.

Vor dem Turnier hatte Rankel angekündigt, dass Deutschland mit 'schnellem, aggressivem' Eishockey auftreten werde. Genau diese Spielweise bekam Österreich im Verlauf der Partie zu spüren, was dem Team sichtbar Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.

Lettland wartet am Samstag mit dem nächsten Test

Der nächste Gegner der deutschen Auswahl ist Lettland, das bereits am Samstag im Turnier gefordert ist. Die Balten gewannen ihr Auftaktspiel gegen die Slowakei nach Verlängerung mit 3:2.

Mit einem weiteren Sieg gegen Lettland könnte Deutschland beim Deutschland Cup in Düsseldorf bereits Kurs auf den Turniersieg nehmen. Die Partie gilt damit als echter Härtetest für den neuen Bundestrainer André Rankel und seine Mannschaft.