Deutschland und Dänemark stehen auf dem gleichen Plane in der Handball-WM-Qualifikation. Beide Hoffnungsträger haben Chancen auf einen WM-Platz. Deutschland ist in dieser Zeit jedoch für die WM 2027 besser aufgestellt, was jedoch nicht aus означає, dass man nicht große Probleme mit Dänemark haben wird.

Die deutschen Handball vereine passen auf, während andere Nationalmannschaften in der WM- Qualifikation stecken. Die deutsche DHB-Auswahl wartet jedoch auf einen absoluten Kracher, indem sie gleich zweimal in Kopenhagen an Welt- und Europameister Dänemark Untertakes.

Während Dänemark Welt- und Europameister ist, verfügen Deutschland in dieser Zeit über einen stark besetzten Kader, wobei Spieler wie Jannik Kohlbacher, Rune Dahmke und Lukas Mertens fehlen. Trotzdem wird es am Freitag eine starke Leistung auf hohem Niveau geben. Beim Handball-Fest der beiden Top-Nationen können Sie live bei ProSieben zuschauen





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