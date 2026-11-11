Deutschland: Demokratiedenkmal sinkt auf 89,3 % laut Leipziger Studie

Die Leipziger Autoritarismus-Studie zeigt erstmals seit 2002 einen Rückgang der Zustimmung zur Demokratie unter 90 %. Der Wert liegt bei 89,3 %, mit regionalen und demografischen Unterschieden.

Die Leipziger Autoritarismus-Studie verzeichnet erstmals seit 2002 einen Rückgang der Zustimmung zur Demokratie unter die 90‑Prozent‑Marke. Laut den Ergebnissen gilt insgesamt 89,3 % aller Deutschen die demokratische Ordnung als sinnvoll, während die vorherige Erhebung im Jahr 2024 mit 94,6 % übereinstimmte.

Auswirkung der Niedrigschwelle

Cumulativwertung der Befragung aus dem Zeitraum 16. März bis 3. Juni 2024 zeigt, dass 85,7 % der Befragten - in Abweichung von einem Anstieg im Westen - die Demokratie als Konzept ablehnen. Im Westen gab es ein leichtes Wachstum, während im Osten ein deutlicher Rückgang feststellbar ist.

Also read Leipziger Studie warnt vor Wut, Demokratieverdruss und Sehnsucht nach der starken Hand

Rechtsaußen in Deutschland

Der Anteil politisch rechtsextrem orientierter Befragter wurde mit 6,9 % ermittelt. Bis 2012 lag dieser Wert bei 8,8 %. Dieses Niveau zeigt einen signifikanten regionalen Unterschied: 6,5 % der Westdeutschen und 8,5 % der Ostdeutschen besitzen ein rechtsextremes Weltbild.

Die Analyse unterscheidet Geschlechter und Altersgruppen. Männer befürworten eine rechtsautoritärische Diktatur in 22 % der Fälle, Frauen nur 3 %. Chauvinismus ist bei Männern mit 22 % stärker ausgeprägt als bei Frauen mit 18 %.

Advertisement

Regressive Nostalgie und gesellschaftliche Einstellungen

Bei 15 % der Befragten beobachteten die Wissenschaftler eine "regressive Nostalgie", die die Gegenwart als corrupt und bedrohlich darstellt. Gerade ältere Personen, Menschen mit niedrigen Einkommensgruppen, Ostdeutsche ohne Abitur zeigen diese Haltung häufiger.

Der Studienauthor legt nahe, dass die Befragten Aussagen wie "Es ärgert mich, dass Leute wie ich in unserer Gesellschaft nicht mehr den gleichen Respekt erhalten wie früher" und "Ich empfinde Sehnsucht beim Gedanken daran, welche wirtschaftlichen Vorteile Leuten wie mir früher zustanden" beantworten.

Methodik und Kooperation

Die Umfrage erreichte 2.507 Teilnehmer im Alter ab 16 Jahren. Zur Teilnahme mussten ausreichende Deutschkenntnisse vorliegen, um den Fragebogen vollständig auszufüllen. Die Studie wurde in Kooperation mit der grünen Nahkultur Heinrich‑Böll‑Stiftung und der Otto‑Brenner‑Stiftung der IG Metall durchgeführt. In diesem Jahr trägt das Werk den Titel "Der aufhaltsame Aufstieg des Autoritären".