Deutschland: Die Jugend ist wieder süchtig - Vapes als Lifestyle

Der illegale Umsatz mit elektronischen Zigaretten stieg im Jahr 2025 um 25 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Jugend ist wieder süchtig, aber jetzt heißt die Kippe Vape.

Deutschland: Der illegale Umsatz mit elektronischen Zigaretten stieg im Jahr 2025 um 25 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Jugend ist wieder süchtig, aber jetzt heißt die Kippe Vape.

Die Industrie vermarktet das Dampfen als Lifestyle, aber es ist vor allem eines: uncool. Die alten Kippen waren eklig, aber die neuen Vapes schmecken sofort. Besonders beliebt sind sie bei sehr jungen Jugendlichen, vor allem bei Mädchen. Laut der Drogenaffinitätsstudie 2025 des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit konsumieren knapp acht Prozent der 12- bis 17-jährigen Mädchen Mehrweg-E-Zigaretten.

Obwohl sie das noch gar nicht dürften. Die Studie zeigt, dass Jugendliche mit Vape-Erfahrung später dreimal häufiger zur klassischen Zigarette greifen als Gleichaltrige. Während die Jugend also wieder rauchaffiner wird, geht der politische Trend international stark in Richtung Rauchausrottung. Schweden wird gerade dafür bewundert, so gut wie rauchfrei zu sein.

Nur noch knapp fünf Prozent der Bevölkerung rauchen dort täglich. Auch in Deutschland greift man stärker durch. In Baden-Württemberg tritt diesen Juni ein verschärftes Nichtraucherschutzgesetz in Kraft: Rauchverbot auch an Bus- und Bahnhaltestellen. Wer trotzdem raucht oder vapt, dem droht eine saftige Strafe.

Die Argumentation dahinter ist allseits bekannt: Rauchen schadet den Mitmenschen, kostet Milliarden, belastet massiv das Gesundheitssystem und verursacht hunderttausende Todesfälle. Es gibt allerdings noch eine andere Rechnung. Sie ist politisch weniger opportun. Die Studie stammt von Wirtschaftswissenschaftlern und blickt recht pragmatisch auf die Welt.

Raucher sind gar nicht sozialschädlich, besagt sie. Im Gegenteil: Sie sind die stillen Helden der Sozialkassen. So wie Nichtraucher zahlen sie zwar jahrzehntelang in die Rentenkasse ein, sterben aber früher. Im Schnitt leben sie fünf bis zehn Jahre kürzer.

Es ist makaber, ich weiß, aber passionierten Rauchern können wir in unserer demografisch schwierigen Lage dankbar sein. Ein Mensch, der jahrzehntelang raucht, Warnhinweise und Schockbildchen ignoriert und sich deshalb zeitig aus der Rentenstatistik verabschiedet - menschlich ist das tragisch, rentenpolitisch aber äußerst effizient. Warum also noch Wut auf Raucher haben? Oder auf die Tabaklobby.

Gesellschaftlich teuer wird es eher, wenn jeder Babyboomer hundert Jahre alt werden will. Dass ausgerechnet die Teenie-Generation wieder süchtig wird, finde ich tragischer. Eigentlich macht sie ja viel richtig: Achtsamkeit, Selbstbestimmung, viel Schlaf, mentale Gesundheit. Etwas spaßbefreit, aber was soll man da meckern.

Vielleicht würde es ihr helfen, nicht jedem Trend nachzueifern. Denn süchtig zu sein ist uncool. Es ist und bleibt der größte Freiheitskiller. Nichts daran ist selbstbestimmt





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