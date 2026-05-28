Der Ständige Vertreter Deutschlands bei der Europäischen Union, Thomas Ossowski, warnt vor einem immensen Aufwuchs von Deutschlands Beiträgen zum EU-Haushalt.

Deutschland droht dem nächsten Milliarden-Schock aus Brüssel . Der Ständige Vertreter Deutschland s bei der Europäischen Union, Thomas Ossowski , warnt vor einem immensen Aufwuchs von Deutschland s Beiträgen zum EU-Haushalt.

Deutschlands Zahlungen an Brüssel könnten ab 2028 um 75 bis 80 Prozent steigen. Dies sei angesichts knapper Kassen schlicht nicht leistbar, soll Ossowski klargestellt haben. Deutschland überwies im Jahr 2024 rund 27,4 Milliarden Euro. Eine Erhöhung um 80 Prozent entspräche einem Plus von fast 22 Milliarden auf insgesamt 49,3 Milliarden Euro pro Jahr.

Deutschlands Anteil am Brüsseler Haushalt liegt bei rund 25 Prozent. Mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland, sehen von der Leyens XXL-Haushalt kritisch. Laut Medienberichten trafen sich am Dienstag Vertreter gleichgesinnter Staaten, die sich gegen eine Erhöhung der Beiträge stellen. Zu den Spar-Ländern gehören neben Deutschland u.a. Finnland, Dänemark, die Niederlande, Österreich und.

Auf der anderen Seite stehen 16 Staaten aus Süd- und Osteuropa, die sich einen noch größeren EU-Haushalt wünschen. Dazu zählen Polen, Italien, Spanien und Portugal. Einige von ihnen fordern zudem im Verbund mit Frankreich Gemeinschaftsschulden - die Bundeskanzler Friedrich Merz ablehnt. Nach mehr Geld gerufen wird, müssen dort erst einmal eigene Sparvorschläge auf den Tisch, fordert Tilman Kuban, europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion.

Wer zusätzliche Mittel für neue Aufgaben, z. B. Verteidigung, Schutz der EU-Grenzen und Wettbewerbsfähigkeit fordere, müsse an anderer Stelle Einsparungen benennen. Für Kuban ist klar: Einen weiteren Aufwuchs des EU-Bürokratieapparats werden wir nicht mittragen. Ähnlich äußert sich die Bundesregierung.

Zwar unterstütze sie von der Leyens Ansatz, die Wettbewerbs- und Verteidigungsfähigkeit der EU zu stärken, erklärte sie gegenüber BILD. Aber: Der Bundeskanzler hat wiederholt öffentlich betont, dass der EU-Haushalt finanziell tragbar sein muss und hierfür der Vorschlag der Kommission unter Wahrung der Modernisierung signifikant gekürzt werden muss





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Haushalt Deutschland Thomas Ossowski Brüssel Milliarden-Schock

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Windpark-Schock in der Nordsee: Firmen wollen Milliarden-Flächen wieder loswerdenGroße Windparks in der Nordsee gelten als Schlüssel für die deutsche Energiewende. Doch jetzt gerät das System unter Druck, Energieunternehmen bekommen Zweifel. Und eine einfache Rückgabe der Flächen ist nicht vorgesehen.

Read more »

Deutschland: Rekordwealth in Höhe von über 23 Milliarden Dollar, aber ungleich verteiltDie Deutsche haben ein Vermögen von mehr als 23 Milliarden Dollar angesammelt, aber die Verteilung ist ungleicher als je zuvor. 5000 Menschen haben jeweils mehr als 100 Millionen Dollar.

Read more »

Evercore warnt vor Ölpreis- und Rendite-Schock: Diese Aktien könnten Anleger jetzt schützenEvercore warnt vor einer Schutzlücke bei Ölpreis- und Rendite-Schocks. Robuster wirken den Experten zufolge vor allem niedrig verschuldete Aktien.

Read more »

Der große Hitze-Schock: Studie warnt vor Milliarden-Verlusten für deutsche WirtschaftExtreme Hitze stellt eine wachsende Bedrohung für die deutsche Wirtschaft dar. Eine neue Studie von Allianz Trade warnt vor Milliardenverlusten bis 2030 und einem „strukturellen wirtschaftlichen Schock“, da sinkende Arbeitsleistung und steigende Energiekosten die Unternehmen belasten.

Read more »