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Deutschland droht in der Nations League vorzeitiges Ausscheiden

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Deutschland droht in der Nations League vorzeitiges Ausscheiden
Deutschland · Nations League · Serbien
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Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor dem Ausscheiden aus der Nations League, obwohl ein Viertelfinaleinzug noch möglich ist. Die aktuellen Ergebnisse und Szenarien werden erläutert.

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor dem Ausscheiden aus der Nations League, obwohl ein Viertelfinaleinzug noch möglich ist. Die aktuellen Ergebnisse und Szenarien werden erläutert.

Aktuelle Gruppenergebnisse und Punkteverteilung

In den ersten vier Spielen der Nations League erzielte Deutschland einen Sieg gegen Serbien mit 2:0, ein Unentschieden gegen die Niederlande 1:1, ein Unentschieden gegen Griechenland 1:1 und einen Rückstand 0:1 gegen Griechenland. Mit fünf Punkten aus vier Partien liegt Deutschland derzeit hinter den Niederlanden und Griechenland zurück.

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Die Punkteverteilung in der Gruppe sieht derzeit so aus: Niederlande 8 Punkte, Griechenland 7 Punkte, Deutschland 5 Punkte. Ein weiterer Sieg gegen die Niederlande am 16. November könnte die Situation verbessern, jedoch bleibt die Aufgabe, die Gruppe zu überholen, eine Herkulesaufgabe.

Spielerische und taktische Perspektiven unter Trainer Klopp

Trainer Jürgen Klopp hat die Mannschaft in den ersten Spielen mit einer Mischung aus offensiver Aggressivität und defensiver Stabilität geführt. Die Euphorie nach seiner Ankunft hat jedoch einen leichten Dämpfer erhalten, da die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen.

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Klopp betonte die Notwendigkeit, die letzten beiden Spiele gegen Serbien (13. November) und die Niederlande zu gewinnen, um die Chancen auf ein Viertelfinale zu erhöhen. Er hob die Bedeutung von Teamgeist und Disziplin hervor, um die verbleibenden Punkte zu sichern.

Ausgangsszenarien für den Gruppendurchbruch

Ein möglicher Weg ins Viertelfinale besteht darin, die Niederlande zu besiegen und gleichzeitig die Punkte von Griechenland zu überholen. Sollte Deutschland die Niederlande mit einem Tor Abstand besiegen und Griechenland gegen Serbien gewinnt, könnte Deutschland im Dreiervergleich noch weiterkommen.

Ein weiteres Szenario wäre, wenn Griechenland seine letzten beiden Spiele verliert. In diesem Fall würde Deutschland mit zwei eigenen Siegen die Gruppe überholen. Sollte Deutschland Serbien besiegen und gegen die Niederlande unentschieden spielen, müsste die Niederlande gegen Griechenland verlieren, damit Deutschland weiterkommt.

Risiken des Ausscheidens und mögliche Playoffs

Falls Deutschland die Gruppe als dritter Platz abschließt, drohen die Abstiegs-Playoffs. Nur wenn Deutschland zu den beiden besten Gruppendritten in den vier Gruppen aus Liga 1 gehört, bleibt der Klassenerhalt gesichert. Andernfalls muss das Team in den Playoffs gegen einen Gruppenzweiten aus Liga B antreten.

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Ein vollständiges Ausscheiden aus der Nations League wäre nur möglich, wenn Serbien die beiden letzten Spiele gewinnt und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt erzielt. In diesem Fall würde Deutschland auf Platz vier absteigen und die Liga verlassen.

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