Deutschland: Ein Schlüsselfaktor in der globalen Halbleiterproduktion

Deutschland ist ein wichtiger Produzent von Halbleitern und spielt eine wichtige Rolle in der globalen Halbleiterversorgung. Die Studie zeigt, dass Deutschland in bestimmten Bereichen wie Leistungshalbleitern, optischen Chips und Sensortechnologie besonders stark vertreten ist.

Halbleiter sind für moderne Gesellschaften unerlässlich geworden. Diese Notwendigkeit führt zu einem verstärkten Interesse an den Standorten der Chipfabriken weltweit. Deutschland ist in dieser Hinsicht besser aufgestellt als man zunächst annehmen könnte. Deutschland spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Halbleiter produktion und gehört zu den neun wichtigsten Ländern in dieser Branche.

Gemäß einer Studie des Ifo Instituts und EconPol Europe, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt wurde, ist Deutschland insbesondere in den Bereichen Leistungshalbleiter, optische Chips sowie in der Sensortechnologie stark vertreten. Handelsdaten zeigen, dass China und Taiwan die Hauptexporteure von integrierten Schaltkreisen sind. Integrierte Schaltkreise sind elektronische Bauteile, die zahlreiche Komponenten wie Transistoren, Dioden, Widerstände und Kondensatoren auf einem winzigen Halbleiterplättchen (Chip) vereinen. Beispiele hierfür sind Mikroprozessoren, die als Hauptchips in Smartphones oder Computern eingesetzt werden. Deutschland, zusammen mit den USA und Japan, zeichnet sich in den Segmenten des Halbleitermarktes aus, die sich auf spezielle Halbleiterbauelemente konzentrieren. Diese Komponenten sind für die Steuerung und das Schalten hoher elektrischer Ströme und Spannungen ausgelegt. Deutschland, Japan und die USA sind ebenfalls in der Produktion optischer Chips, die beispielsweise in Glasfasernetzen verwendet werden, gut positioniert. Analysiert man den Handel über alle Segmente hinweg, produzieren die asiatischen Länder Südkorea, Taiwan, Singapur, Malaysia und China über 50 Prozent der weltweit gehandelten Chips. Deutschland, Japan, die USA und die Niederlande steuern jedoch einen großen Teil der Ausrüstung für die Chipherstellung bei. Betrachtet man nicht nur den Handel mit fertigen Chips, sondern auch die Maschinen zur Herstellung und die Rohmaterialien, exportiert Deutschland mehr als es importiert, so Lisandra Flach, Leiterin des Ifo Zentrums für Außenwirtschaft. „Abhängigkeiten in der globalen Halbleiterproduktion sind also nicht einseitig, sondern wechselseitig.“ Wegen der strategischen Bedeutung der Halbleiterindustrie buhlen Industrienationen darum, neue Chip-Werke an ihren Standorten anzusiedeln. In Deutschland galt zuletzt der Neubau einer Chip-Fabrik in Magdeburg als eines der ambitioniertesten Industrieprojekte. Intel plante, rund 30 Milliarden Euro zu investieren, während die Bundesregierung Subventionen in Höhe von zehn Milliarden Euro zusagte. Im September 2024 jedoch verschob Intel das Projekt um zwei Jahre und kündigte gleichzeitig eine globale Sparwelle an, was die Zukunft des Vorhabens in Magdeburg ungewiss macht





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Deutschland Halbleiter Produktion Mikrochips Elektronik Ifo Institut Globalisierung Magdeburg Intel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschland als Schlüsselfaktor in der globalen HalbleiterproduktionEine neue Studie des Ifo Instituts und EconPol Europe hebt die Bedeutung Deutschlands in der globalen Halbleiterindustrie hervor. Deutschland ist ein wichtiger Lieferant, insbesondere in den Bereichen Leistungshalbleiter, optische Chips und Sensortechnologie. Während China und Taiwan die führenden Exporteure von integrierten Schaltkreisen sind, positionieren sich Deutschland, USA und Japan in Spezialhalbleiterbauelementen und optischen Chips. Die Studie betont die strategische Bedeutung der Halbleiterindustrie und die Bemühungen von Industrienationen um neue Chip-Fabriken.

Weiterlesen »

Deutschland für globale Halbleiterproduktion essenziellWie eine Studie zeigt, gehört Deutschland zu den wichtigsten Ländern für die globale Produktion von Halbleitern.

Weiterlesen »

Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge: Ein Schlüsselfaktor für die ElektromobilitätDEKRA betont die Notwendigkeit eines funktionierenden Gebrauchtwagenmarktes für Elektrofahrzeuge, um die Elektromobilität zu beschleunigen. Derzeit verlieren Elektrofahrzeuge innerhalb der ersten drei Jahre mehr als 60% ihres Wertes, was das Vertrauen von Käufern beeinträchtigt. DEKRA fordert mehr Zusammenarbeit zwischen Regierungen und der Automobilindustrie, um ein System zu schaffen, das Händlern und Käufern mehr Sicherheit gibt.

Weiterlesen »

Der Boomen der Solarbranche in Deutschland - Ein Schein oder ein Problem?Obwohl Deutschland den Ausbau seiner Photovoltaik-Kapazitäten deutlich gesteigert hat, droht die heimische Solarbranche zu kollabieren. Der Fokus liegt auf Großprojekten, die den Bedarf an privaten PV-Anlagen vernachlässigen. Der Wettbewerb durch chinesische Hersteller und politische Unsicherheit erschweren die Situation für deutsche Unternehmen.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »