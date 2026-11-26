Die Bundeswehr soll Zugang zum ukrainischen Gefechtssystem Delta erhalten. Daten von der Front bleiben dabei ausgeschlossen.

Delta führt Informationen von Satelliten, Radaren und Drohnen zu einem gemeinsamen Lagebild zusammen. Kommandeure können das System auf Laptops, Smartphones und Tablets nutzen. Es soll Truppen helfen, Ziele schneller zu finden und anzugreifen.

Berlin darf die Plattform an die Bedürfnisse der Bundeswehr anpassen, neue Funktionen entwickeln und gemeinsam mit der Ukraine an weiteren Fähigkeiten arbeiten. Deutschland will die Weiterentwicklung auch finanziell unterstützen. Die Vereinbarung erlaubt der Bundeswehr jedoch keinen Zugriff auf ukrainische Gefechts- oder Einsatzdaten. Für praktische, technische und rechtliche Fragen soll ein weiteres Abkommen folgen.

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Die Bundeswehr hat Delta bereits getestet. Vor einer möglichen Einführung muss sie noch prüfen, welche Teile sich in ihre eigenen Systeme integrieren lassen. Eine vollständige Übernahme der ukrainischen Plattform ist damit nicht beschlossen. Der ukrainische Verteidigungsminister Yevhenii Khmara sagte, sein Land habe Technik entwickelt, die sich an der Front bewährt habe.