Deutschland erlebt anhaltenden Wintereinbruch, Berlinale eröffnet und Bundestagswahl nähert sich

Die Berliner gehen in den Abend ins kalte Licht des Wintereinbruchs mit den eisigen Temperaturen und der Glätte. Die Berlinerale feiert ihre 75. Ausgabe, während sich die Kandidaten auf die Bundestagswahl vorbereiten. 'Germany's Next Topmodel' präsentiert eine neue Staffel.

Der derzeitige Wintereinbruch in Teilen Deutschlands hält an. Neben der bitteren Kälte gibt es vor allem ein Problem: die Glätt e. Diese breitet sich im Vergleich zum Vortag am Donnerstag weiter aus. Meteorologe Georg Haas von 'wetter.com' erklärt, dass auch am Donnerstag im Norden und Osten Schneefall für Glätt egefahr sorgt, im Süden sorgt gefrierender Regen für eine ähnliche Bedrohung – dort jedoch eher am Nachmittag und Abend.

Haas warnt bezüglich der Glätte vor einer 'unterschätzten Gefahr'. Zudem werden es im Süden tagsüber sogar bis zu acht Grad, im Rest des Landes sorgen Temperaturen um den Nullpunkt für bittere Kälte – vor allem im Norden bei eisigem Wind. Am Donnerstagabend startet in Berlin die 75. Berlinale mit einer feierlichen Eröffnungsgala um 19 Uhr. Im Berlinale-Palast wird die schottische Schauspielerin Tilda Swinton mit dem Goldenen Ehrenbären geehrt. Désirée Nosbusch führt durch den Abend, danach läuft der Eröffnungsfilm 'Das Licht' von Tom Tykwer. Die Berlinale ist Deutschlands bedeutendstes Filmfestival und zählt zu den wichtigsten weltweit. Bis Sonntag kommender Woche konkurrieren 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären, die von einer internationalen Jury vergeben werden. Anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl treffen die Kanzlerkandidat:innen Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) in einer ZDF-Sendung aufeinander. Beim knapp zweieinhalbstündigen Wahlforum (19:25 Uhr) steht vor allem der Austausch mit Bürger:innen im Mittelpunkt, die den Kandidat:innen Fragen stellen dürfen. Das ZDF hatte vorab online und über Social Media zur Teilnahme aufgerufen. Die 20. Staffel von 'Germany's Next Topmodel' startet am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Fans müssen sich für sechs Wochen gleich zwei TV-Abende freihalten. Weil sich so viele Talente beworben haben, wird es ab nächster Woche immer mittwochs eine Folge 'nur Boys' geben, wie Heidi Klum verriet. Erst in Folge 13 am 27. März treffen alle Models aufeinander, danach läuft 'GNTM' wieder wie gewohnt donnerstags.





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

WINTEREINBRUCH GLÄTT BERLINALE BUNSTAGSWAHL GERMANY's NEXT TOPMODEL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wahlrechtsreform in Deutschland: Die neuen Regeln für die BundestagswahlDie Bundestagswahl in Deutschland steht bevor. Mit der Wahlrechtsreform von 2023 gibt es neue Regeln, die die Gewichtung der Stimmen und die Zusammensetzung des Bundestages verändern. Diese Reform führt zu einem kleineren Bundestag und gibt der Zweitstimme mehr Gewicht.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

HEUTE: taz Talk über die Bundestagswahl 2025: Geschlechterpolitik nach der BundestagswahlWie geht’s nach der Wahl weiter für Frauen und Queers? Ein taz Talk mit Judith Rahner, Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats.

Weiterlesen »

Deutschland's Alternsprozess und der demografische Wandel: Auswirkungen auf die Bundestagswahl 2025Dieser Artikel untersucht den demografischen Wandel in Deutschland und seine Auswirkungen auf die Bundestagswahl 2025. Besonders der Einfluss des alternden Wählerkorps auf die politischen Entscheidungen wird beleuchtet.

Weiterlesen »

Interview: Das ist Olaf Scholz' Deutschland-Plan für die Bundestagswahl 2025Der Wahlkampf ist im vollen Gange. In einem RBB-Interview erklärt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, warum die Sozialdemokraten die Bundestagswahl 2025 gewinnen sollten.

Weiterlesen »

Russland und die Bundestagswahl: Russische Häme für DeutschlandRussland blickt gelangweilt auf die anstehende Wahl in Deutschland. Putin und seine Anhänger halten das Land ohnehin seit Langem für „unsouverän“.

Weiterlesen »