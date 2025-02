Deutschland erlebt Luftwechsel: Schnee von Donnerstag an, dann kälter

Kühlere Luftmassen werden Deutschland erreichen, was zu Schneefällen ab Donnerstag in vielen Teilen des Landes führen wird. Meteorologe Dr. Karsten Brandt prognostiziert eine Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in Ost- und Norddeutschland. Das Tief Max wird vom Hoch Elvira abgelöst, wodurch der Süden Deutschlands wieder etwas milderen Temperaturen erleben wird. Während es im Norden und Osten schneit, bleibt es im Süden mild mit Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Am Freitag werden die Temperaturen in ganz Deutschland angeglichen und liegen zwischen -1 und 4 Grad.

Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de sagte gegenüber BILD: „Auf jeden Fall wird die Luft besser, besonders morgen dann auch in Ost- und Norddeutschland.“ Dr. Brandt fuhr fort: „ Schnee gibt es ab Donnerstag in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, in NRW, in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen.“ Im Norden könnte es in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagvormittag gebietsweise kräftiger schneien und glatt werden.

Dann verliert das Tief Max laut dem Meteorologen Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auch den Kampf gegen das Hoch Elvira. „Die kältere Luftmasse kommt im Laufe des Tages nach Süden voran und verdrängt die milde Meeresluft“, erklärte der Meteorologe. Zuvor wird es im Süden aber nochmals mild mit 5 bis 10 Grad, während es im Nordosten kaum über 0 Grad hinaus geht. Dazu ist es meist stark bewölkt und südlich von Mosel und Main regnet es. Im Norden und Osten schneit es gebietsweise. Am Freitag fallen dann vom Oberrhein bis nach Südostbayern und im Osten vermehrt die Flöckchen. Sonst bleibt es wolkig und im Westen und Nordwesten überwiegend trocken. Thore Hansen vom DWD: „Die Höchstwerte haben sich dann angeglichen und liegen zwischen minus 1 und 4 Grad, nur am Hochrhein wird es mit 6 Grad etwas milder.“ „Über Deutschland treffen derzeit zwei unterschiedliche Luftmassen aufeinander“, sagt Meteorologe Thore Hansen. Zum einen lenke Hoch Elvira kalte und trockene Luft in den Nordosten, zum anderen führe Tief Max milde Meeresluft in die Südwesthälfte Deutschlands





