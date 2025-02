Deutschland erwartet Frühlingsstimmung - Eisbär gesichtet in der Nordsee

Nach eisigen Nächten mit Tiefstwerten bis zu -15 Grad im Osten klettert die Temperatur in Deutschland wieder an. Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten ab Mittwoch einen Temperaturanstieg bis zu milde 15 bis 18 Grad am Wahlsonntag. Der Februar wird deutlich zu trocken ausfallen. Gleichzeitig wurde in der Nordsee ein Eisbär gesichtet, der ans Ufer von Sylt geschleppt wurde.

Ab Mittwoch wird es wieder wärmer. Am Donnerstag sind es im Westen schon 13 Grad.

Zur Wahl am Sonntag wird es wohl sonnig und milde 15 bis 18 Grad.“\ Auch wenn der Februar meteorologisch erst am 28. Februar endet und kalendarisch erst am 20. März, wird er deutlich zu trocken ausfallen. Derzeit sind die Tiefstwerte im Westen bei -8 Grad und im Osten bei -15 Grad. Tagsüber soll es auch dann mancherorts sonnig werden bei Höchstwerten bis plus 7 Grad. Der Südwestwind bringt warme Luftmassen aus Spanien. \Während in manchen Teilen Deutschlands bereits der Frühling spürbar ist, gibt es auch noch einige winterliche Herausforderungen. So wurde am Montag in der Nordsee ein Eisbär gesichtet und ans Ufer von Sylt geschleppt. Niemand soll sich ihm nähern





