Deutschland fällt im Klimaschutz-Index auf Rang 25 zurück

Der Klimaschutz-Index listet Deutschland auf Platz 25 ab. Die Bewertung fällt kritisch aus, da Emissionen und Erneuerbare Energien nur mittelmäßig abschneiden.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in der aktuellen Ausgabe des internationalen Klimaschutz-Index signifikant verschlechtert. Das Land rutscht zum dritten Mal in Folge nach unten und belegt nun den 25. Platz in der Gesamtwertung. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen weiteren Verlust von drei Positionen. Diese Entwicklung unterstreicht, dass die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung weiterhin nur als Mittelmaß bewertet werden.

Bewertungskriterien und nationale Schwächen

Die Organisation Climate Action Network Europe und Germanwatch erstellen diesen Index regelmäßig, um die Fortschritte der Nationen transparent zu machen. Die Bewertung stützt sich auf vier zentrale Kategorien, die unterschiedlich gewichtet sind. Zu vierzig Prozent fließen dabei die direkten Treibhausgasemissionen in die Gesamtbewertung ein. Die verbleibenden sechzig Prozent verteilen sich gleichmäßig auf erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik, wobei jede dieser drei Sparten jeweils zwanzig Prozent zur Note beiträgt.

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Für Deutschland ergeben sich daraus gemischte bis negative Signale. In den Bereichen Emissionen und Ausbau erneuerbarer Energien erreicht das Land lediglich mittelmäßige Platzierungen. Besonders besorgniserregend ist jedoch die isolierte Betrachtung der nationaler Klimapolitik. Hier müssen die Experten die Bundesrepublik als schwach einstufen. Dieser Mangel an politischer Ambition führt dazu, dass Deutschland in dieser spezifischen Unterkategorie neun Plätze verliert und mit dem historischen Tiefststand von Rang 36 enden muss.

Internationale Vergleiche und Spitzenreiter

Im globalen Kontext zeigt sich ein deutliches Gefälle zwischen führenden Nationen und großen Verursachern. Nur in der Kategorie Energienutzung schneidet Deutschland mit Rang 9 vergleichsweise gut ab. An der Spitze der Gesamtrangliste stehen Länder wie Dänemark, Schweden und Finnland, die vor allem wegen ihres starken Ausbaus erneuerbarer Energien hervorstechen. Litauen und Luxemburg schließen sich in der Spitzengruppe an. Dennoch bleiben die ersten drei Plätze symbolisch unbesetzt, da die Autoren argumentieren, dass kein Staat aktuell genug für den Klimaschutz im Einklang mit dem Pariser Abkommen tut.

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Das Ziel des Übereinkommens von 2015 sieht vor, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieses Kriterium erfüllt bisher keine Nation vollständig. Auf der anderen Seite des Spektrums finden sich die schlechtesten Bewertungen innerhalb der Europäischen Union. Die Slowakei, Kroatien und Polen belegen die Ränge 50 bis 48. Diese Staaten werden dennoch als gut eingestuft, da sie verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen sowohl für die Ziele als auch deren Umsetzung etabliert haben.

Politische Weichenstellungen und G20-Bilanz

Auffällig ist die dynamische Entwicklung in Ungarn, das nach einem Regierungswechsel um 21 Plätze aufsteigt und knapp hinter Deutschland liegt. Der Hintergrund hierfür ist die Aufhebung vieler klimaschädlicher Gesetze durch die neue Regierung gegenüber der Ära Orban. Während diese politische Kehrtwende positiv verbucht wird, präsentiert sich die Bilanz der meisten G20-Staaten besorgniserregend schwach. Diese Länder sind verantwortlich für gut 80 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen.

Unter den G20-Nationen landet nur Großbritannien mit Rang 7 in der Kategorie gut. Zehn weitere Staaten fallen in die unterste Einstufung sehr schwach. Dazu gehören neben der Türkei, dem diesjährigen Gastgeber der Klimakonferenz, auch Australien als Co-Präsident der Konferenz. China bleibt erneut im Keller des Rankings verankert. Die größten Schwachstellen sind hier die pro Einwohner hohen Emissionen sowie der massive Energieverbrauch, obwohl die Volksrepublik beim Trend erneuerbarer Energien an der Spitze steht.

Zukunftsprognosen und technologische Chancen

Trotz der stagnierenden politischen Landschaft zeichnen sich positive technische Entwicklungen ab. Burck bilanziert, dass der globale Siegeszug erneuerbarer Energien, Speichertechnologien und Elektrofahrzeuge große Chancen auf deutlich mehr Klimaschutz eröffnet. Es besteht jedoch ein eklatanter Gegensatz zwischen technologischem Fortschritt und politischem Handeln. Während Technik voranschreitet, geht es beim Klimaschutz oft nur stockend voran, wobei einige Staaten wie die USA sogar rückwärts unterwegs sind.