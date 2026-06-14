Deutschland-Fieber in den USA: Fans lieber für DFB-Elf als US-Team

Many American fans are more enthusiastic about the German national team during the FIFA World Cup in the USA than about their own team. They are seen wearing Germany jerseys in Houston, where the tournament is taking place.

Deutschland-Fieber in den USA ! Ausgerechnet bei der Heim-WM der Amerikaner feiern viele Fans lieber die DFB-Elf als ihr eigenes Team. Während das US-Team am Freitag mit einem 4:1 gegen Paraguay ins Turnier startete, laufen in Houston zahlreiche Fans lieber im Deutschland-Trikot herum.

BILD traf Amis, die für die deutsche Elf Tausende Meilen reisen und Hunderte Dollar für Tickets ausgeben. Seit Tagen wird Houston von deutschen Fans geflutet. Am Sonntag steigt hier Deutschlands WM-Auftakt gegen Curaçao. Doch in den weißen, schwarzen, grünen, blauen und pinkfarbenenverloren – manche schon seit Kindertagen, andere seit dem legendären 7:1 gegen Brasilien 2014.

Eines haben sie alle gemeinsam: Wenn Deutschland spielt, sind sie dabei. Und die USA? Interessieren sie kaum





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