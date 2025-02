Deutschland für die Zukunft: Phosphor aus Klärschlamm

In Sachsen-Anhalt entsteht die weltweit erste Anlage zur Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm. Das Leuchtturmprojekt soll die Versorgung Deutschlands mit diesem wichtigen Rohstoff langfristig sichern und die Abhängigkeit von Exporteuren verringern.

Phosphor gilt als ein Rohstoff von größter Bedeutung, insbesondere in der Landwirtschaft als Bestandteil von Düngemitteln. Allerdings sind die natürlichen Vorkommen dieses wertvollen Elements weltweit knapp und konzentriert auf wenige Länder. Deutschland , das selbst keine nennenswerten Phosphor vorkommen besitzt, ist daher stark abhängig von Exporteuren.

Um diese Abhängigkeit zu verringern und die Versorgung mit diesem wichtigen Rohstoff langfristig zu sichern, wird in Sachsen-Anhalt ein bahnbrechendes Projekt zur Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm realisiert. In Schkopau, einem bedeutenden Chemie-Standort, entsteht in den kommenden zwei Jahren die weltweit erste Anlage dieser Art. „Es handelt sich um ein Leuchtturmprojekt, das die Zukunft der Phosphorgewinnung in Deutschland prägen wird“, sagte Armin Willingmann, Umwelt- und Energieminister von Sachsen-Anhalt. Die Anlage soll ab 2027 in Betrieb gehen und die Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm auf großtechnischer Ebene demonstrieren. Die Europäische Union hat Phosphor bereits als kritischen Rohstoff eingestuft, da die weltweiten Vorkommen begrenzt sind und sich der größte Teil in nur sechs Ländern konzentriert: Marokko, China, Ägypten, Algerien, Südafrika und Brasilien. Deutschland, das rund 84 Prozent seiner Phosphorreserven aus dem Ausland importiert, sieht in der neuen Anlage eine Chance, diese Abhängigkeit zu verringern und die eigene Selbstversorgung zu erhöhen. Mittelfristig sollen bis zu 300.000 Tonnen Klärschlamm aufgearbeitet werden, was etwa 50 Prozent der in Deutschland anfallenden Klärschlamm-Asche entspricht. Dadurch könnte ein Viertel bis die Hälfte des aktuell importierten Phosphors ersetzt werden. Bereits jetzt gibt es Pläne für weitere Phosphor-Rückgewinnungsanlagen in Deutschland. Die Errichtung der Demonstrationsanlage in Schkopau wird mit rund 27 Millionen Euro gefördert. Ab 2029 werden europäische Regeln die Rückgewinnung von Phosphor vorschreiben. Deutschland geht als Vorreiter voran und setzt die neuen Regelungen frühzeitig um





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Phosphor Klärschlamm Rohstoff Rückgewinnung Nachhaltigkeit Deutschland Zukunft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschland und die neue syrische Führung: Ein Gespräch über Islamisten im Anzug und die ZukunftStaatsminister Tobias Lindner hat die neuen Machthaber in Syrien persönlich getroffen. Ein Gespräch über die Herausforderungen der Zusammenarbeit mit der HTS und die Zukunft Deutschlands in Damaskus.

Weiterlesen »

Elon Musk unterstützt AfD: „Kämpft für eine großartige Zukunft für Deutschland“Elon Musk hat die AfD bei ihrem Wahlkampfauftakt in Halle (Saale) unterstützt. Der Tesla-Chef rief die AfD-Anhänger zu Optimismus auf und bezeichnete Alice Weidel als gute Kanzlerkandidatin. Musk rief die AfD-Anhänger dazu auf, für eine „tolle Zukunft“ für Deutschland zu kämpfen. Die AfD-Parteichefin Alice Weidel bedankte sich bei Musk und fügte dem Wahlspruch „Make America great again“ von Donald Trump „Make Germany great again“ hinzu.

Weiterlesen »

Deutschland im Jahr der Bundestagswahl: Student:innen illustrieren die Zukunft des LandesIm Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen SPIEGEL und der HAW Hamburg haben junge Illustrator:innen Titelbilder für das SPIEGEL SPEZIAL zum Wahljahr entworfen. Die Arbeiten reflektieren die aktuellen Herausforderungen Deutschlands, wie die Wirtschaftskrise und die Bedrohung der Demokratie, aber auch die Hoffnung auf eine positive Zukunft.

Weiterlesen »

Traumgehälter und wenig Konkurrenz: 25 MINT-Berufe mit Zukunft in DeutschlandTrotz schwächelnder Wirtschaft bieten 25 Berufe in Deutschland weiterhin Traumgehälter und geringe Konkurrenz. Die Berufe stammen aus den MINT-Bereichen und weisen einen hohen Bedarf an Fachkräften auf. Die IT-Branche und die Baubranche sind besonders attraktiv, da sie sowohl lukrative Gehälter als auch wenige Bewerberzahl bieten. Die Personalberatung Kienbaum erwartet jedoch, dass die Gehaltserhöhungen 2025 langsamer ausfallen werden.

Weiterlesen »

Deutschland im Spannungsfeld: Sicherheit, Migration und die Zukunft der WirtschaftEin tödlicher Messerangriff in Aschaffenburg entfacht die Debatte über Sicherheit und Migration in Deutschland. Experten streiten über die objektive Sicherheit und den Einfluss von Migration auf Kriminalität. Gleichzeitig beschäftigt die hohe Belastung der Wirtschaft die Politik und die Gesellschaft.

Weiterlesen »

Ukrainisches Symphonieorchester in Deutschland: Hoffnung und Furcht vor der ZukunftDie „New York Times“ berichtet über das Schicksal des Kiewer Symphonieorchesters, das seit Beginn des Krieges in Deutschland Zuflucht gefunden hat. Die Musiker fühlen sich zwar sicher, aber die Sorge um ihre Heimat und die Unsicherheit über die Zukunft prägen ihren Alltag.

Weiterlesen »