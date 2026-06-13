Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026: Wo und zu welcher Uhrzeit läuft das Spiel?

Deutschland trifft am ersten Spieltag der WM 2026 auf Curaçao. Das Gruppenspiel findet am Sonntag, dem 14. Juni 2026 statt. Die Uhrzeit für den Anstoß ist 19 Uhr. Ausgetragen wird die Begegnung im NRG Stadium in Houston im US-Bundesstaat Texas.

Deutschland trifft auf Curaçao bei der WM 2026 : Wo und zu welcher Uhrzeit läuft das Spiel? Deutschland trifft am ersten Spieltag der WM 2026 auf Curaçao .

Für den kleinen Inselstaat ist es die erste WM-Teilnahme überhaupt, während das DFB-Team seit 1954 bei jeder Weltmeisterschaft dabei war. Mit etwa 185.000 Einwohnern ist Curaçao das kleinste Land, das sich jemals für eine WM qualifiziert hat. Zuvor hielt diesen Rekord Island: Die europäische Nation mit rund 330.000 Einwohnern nahm 2018 an der WM in Russland teil. Die letzten Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft vor der WM 2026 liefen gut für die DFB-Elf.

Gegen Finnland setzte sich die Mannschaft mit einem klaren 4:0 durch, das Testspiel gegen die USA ging mit einem 2:1 für Deutschland aus. Dennoch musste Bundestrainer Nagelsmann kurz vor dem Turnierauftakt noch einen herben Rückschlag hinnehmen und kurzfristig umdisponieren: Lennart Karl verletzte sich im Training und wird nicht an der WM teilnehmen können. Für ihn rückte Assan Ouédraogo in den Kader. Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Curaçao findet am Sonntag, dem 14.

Juni 2026 statt. Die Uhrzeit für den Anstoß ist 19 Uhr. Ausgetragen wird die Begegnung im NRG Stadium in Houston im US-Bundesstaat Texas. Das Stadion zählt zu den größten der Welt und bietet Platz für über 72.000 Zuschauer.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 60 Spiele im Free-TV, darunter das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale am 19. Juli 2026. Die Partie zwischen Deutschland und Curaçao gibt es live und in voller Länge im Stream. Wenn Sie das Spiel in Gesellschaft verfolgen möchten, können Sie es nicht nur in Kneipen und Bars sehen, sondern auch beim Fußballspielen.

Die Spieler des deutschen Kaders haben einen Marktwert von knapp 1,5 Milliarden Euro, während der Kader von Curaçao auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt wird. Die DFB-Elf geht also als klarer Favorit in das Auftaktmatch am 14. Juni 2026. Gegen den WM-Debütanten zählt für Nagelsmanns Team deshalb nicht nur der Sieg, sondern auch, wie überzeugend sich die Mannschaft präsentiert





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