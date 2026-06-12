Deutschland gegen Curaçao: Chance auf historischen Sieg bei WM-Auftakt

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im ersten WM-Spiel auf Curaçao, das kleinste Land der WM-Geschichte. Mit nur 150.000 Einwohnern und einem bescheidenen Marktwert des Kaders gilt es als klarer Außenseiter. Kann Deutschland an den historischen 8:0-Sieg von 2002 anknüpfen und sogar zweistellig gewinnen?

Deutschland startet in die WM- Vorrunde mit einem Spiel gegen Curaçao , das als das kleinste Land aller Zeiten gilt. Mit nur 150.000 Einwohnern und einer Fläche, die sechsmal in das Saarland passt, stellt es eine besondere sportliche und demografische Premiere dar.

Die Spieler von Curaçao sind aktiv in der niederländischen Liga, doch der Gesamtmarktwert des Kaders ist mit etwa 25 Millionen Euro vergleichbar mit der Summe, die Bayer Leverkusen für den 16-jährigen Kennet Eichhorn zahlte. Historisch gesehen erreichte Deutschland seinen höchsten WM-Sieg 2002 unter Rudi Völler, als Saudi-Arabien mit 8:0 besiegt wurde. Ein ähnlich hoher Sieg gegen Curaçao wäre nicht nur ein Rekord, sondern könnte auch die Stimmung im Team und bei den Fans deutlich anheizen.

Allerdings warnte Ex-Bundestrainer Berti Vogts bereits vor der Annahme, es gäbe noch "Kleine" in der WM, denn durch die Aufstockung auf 48 Teams ist der Wettbewerb deutlich offener geworden. Dennoch erscheint ein zweistelliger Sieg gegen Curaçao durchaus möglich, wie es zuletzt 1982 Ungarn mit 10:1 gegen El Salvador gelang. Solche Ergebnisse sind jedoch selten und spiegeln nicht unbedingt den späteren Turnierverlauf wider, da die eigentlichen Prüfungen erst in den K.-o. -Runden folgen.

Die Erwartungen an das Team bleiben hoch, doch der Fokus muss bereits auf den späteren, stärkeren Gegnern liegen





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