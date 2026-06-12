Deutschland gegen Curaçao: WM-Auftakt mit Außenseiter

Am 14. Juni 2026 startet Deutschland mit einem Aufeinandertreffen gegen WM-Neuling Curaçao in die WM 2026. Das Spiel wird live im TV und Stream übertragen. Hier erfahren Sie alle Details zu Anstoßzeit, Übertragung und den Hintergründen.

Am 14. Juni 2026 beginnt für die deutsche Fußball nationalmannschaft die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Im ersten Gruppenspiel trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Curaçao , einen kleinen Inselstaat in der Karibik.

Für Curaçao ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft überhaupt. Mit nur etwa 185.000 Einwohnern ist Curaçao das kleinste Land, das sich je für eine WM qualifiziert hat. Damit löst es Island ab, das 2018 mit rund 330.000 Einwohnern in Russland spielte. Die deutsche Mannschaft hingegen ist seit 1954 bei jeder WM dabei und zählt zu den Favoriten.

Die Vorbereitung der DFB-Elf verlief vielversprechend: Im Testspiel gegen Finnland gab es einen klaren 4:0-Sieg, gegen die USA ein 2:1. Allerdings musste Nagelsmann kurz vor Turnierbeginn einen Rückschlag verkraften, als sich Lennart Karl im Training verletzte und ausfiel. Für ihn wurde Assan Ouédraogo nachnominiert. Das Spiel gegen Curaçao findet im NRG Stadium in Houston, Texas, statt.

Anstoß ist um 19 Uhr Ortszeit, was in Deutschland der Nachtstunde entspricht. Die Übertragung erfolgt live im Free-TV bei der ARD und im ZDF, die insgesamt 60 Spiele zeigen.

Zudem wird das Spiel im Pay-TV bei MagentaTV und im Livestream der Sender zu sehen sein. Fans können die Partie auch in Kneipen und Bars verfolgen, die Public Viewing anbieten. Curaçao geht als krasser Außenseiter in die Begegnung. Der Marktwert des gesamten Kaders beträgt etwa 25 Millionen Euro, während die deutschen Spieler auf einen Wert von knapp einer Milliarde Euro kommen.

In der FIFA-Weltrangliste liegt Deutschland auf Platz 10, Curaçao auf Rang 82. Für die DFB-Elf zählt daher nicht nur ein Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung, um ein Zeichen zu setzen. Die Begegnung verspricht Spannung, denn der WM-Debütant wird alles geben, um zu überraschen. Deutschland muss von Beginn an konzentriert auftreten, um keine Blöße zu zeigen.

Nagelsmann wird voraussichtlich auf eine offensive Ausrichtung setzen, um früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Fans in Houston und daheim vor den Bildschirmen dürfen sich auf ein torreiches Spiel freuen. Die Atmosphäre im NRG Stadium wird elektrisierend sein, da viele deutsche Fans die Reise nach Texas antreten. Auch die Spieler von Curaçao werden von ihren mitgereisten Anhängern lautstark unterstützt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Überraschung gelingt oder ob Deutschland seiner Favoritenrolle gerecht wird. Die WM 2026 verspricht bereits zum Auftakt ein packendes Duell zwischen Erfahrung und Debütanteneifer





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