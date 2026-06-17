Deutschland gegen die Elfenbeinküste: Ein wegweisendes WM-Gruppenspiel für die DFB-Elf

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf die Elfenbeinküste. Nach den vorzeitigen Ausscheiden 2018 und 2022 will das Team von Julian Nagelsmann ein frühes Scheitern vermeiden und eine gute Ausgangsposition schaffen. Für die Elfenbeinküste, dreifacher Afrikameister, geht es darum, erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Die Begegnung ist eine WM-Premiere; bisher gab es nur ein Freundschaftsspiel 2009. Die Partie wird live in ARD und ZDF übertragen.

Im zweiten Spiel der Vorrundengruppe E bei der Weltmeisterschaft 2026 steht für die deutsche Fußballnationalmannschaft ein äußerst bedeutsames Duell an. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft auf die Elfenbeinküste , die als stärkster Gegner in dieser Gruppe gilt.

Nach den enttäuschenden Vorrundenaus bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar ist die DFB-Elf besonders motiviert, ein erneutes frühes Scheitern zu verhindern. Stattdessen soll mit einer komfortablen Ausgangslage im Rücken der Weg ins Achtelfinale so früh wie möglich geebnet werden. Für die deutsche Mannschaft ist es die erste Begegnung mit den Elefanten, wie die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste genannt wird, bei einer WM-Endrunde.

Damit kommt es zu einem echten Härtetest, der bereits früh im Turnier aufschlussreiche Erkenntnisse über die Form beider Teams liefern kann. Die Elfenbeinküste, mehrfacher Afrikameister, hat ihrerseits das klare Ziel, endlich einmal über die Gruppenphase einer Weltmeisterschaft hinauszukommen. Bei ihren drei bisherigen Endrundenteilnahmen scheiterte das Team jeweils in der Vorrunde, diesmal soll der historische Sprung ins Achtelfinale gelingen. Das Aufeinandertreffen ist eine echte WM-Premiere: Noch nie standen sich Deutschland und die Elfenbeinküste in einem Pflichtspiel bei einer Weltmeisterschaft gegenüber.

Die bisher einzige Begegnung datiert vom 18. November 2009, als die beiden Mannschaften in einem Freundschaftsspiel aufeinandertrafen. Dieses Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie findet im Toronto-Stadion statt, das ursprünglich für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2007 in Kanada errichtet wurde und damals das Endspiel ausrichtete.

Das Stadion ist bekannt für seine ungewöhnliche Architektur mit sehr steilen Tribünen an beiden Seiten. Für die deutschen Fans ist die Übertragung wie gewohnt in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu verfolgen. Beide Sender zeigen live alle Partien der deutschen Nationalmannschaft während dieser Weltmeisterschaft. -clock shows the game begins





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