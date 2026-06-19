Deutschland gegen Elfenbeinküste: Auftakt zum WM‑Gruppensieg im ZDF

Nach dem 7:1 gegen Curaçao bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste vor. Trainer Nagelsmann betont Fokus und Intensität, während Kimmich den Teamgeist hervorhebt. Das Spiel wird live im ZDF übertragen.

Nach dem überzeugenden 7:1-Sieg gegen Curaçao am vergangenen Wochenende bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf das zweite Gruppenspiel der FIFA‑ Weltmeisterschaft 2026 vor. Am Samstagabend trifft das Team aus dem Süden Europas in Gruppe E auf die Elfenbeinküste , den amtierenden Afrikameister, der bereits mit einem knappen 1:0 gegen Ecuador in die Turnierphase gestartet ist.

Die Begegnung wird im Free‑TV übertragen: Während die ARD das Eröffnungsspiel live präsentierte, übernimmt nun das ZDF die Berichterstattung. Zuschauer können das Duell zudem über die Mediathek von zdf.de streamen, sodass auch jene, die das Spiel nicht über einen herkömmlichen Fernseher verfolgen wollen, die Chance haben, die deutsche Mannschaft in Echtzeit zu verfolgen.



Bundestrainer Julian Nagelsmann, 38 Jahre alt, betont vor dem Aufeinandertreffen die Notwendigkeit, fokussiert zu bleiben und jede Aufgabe einzeln zu behandeln.

Er weist darauf hin, dass sowohl die Elfenbeinküste als auch das bereits ausgeschiedene Uruguay über eine hohe Spielgeschwindigkeit und körperliche Präsenz verfügen.

"Wir müssen diese Spiele nutzen, um uns weiter einzuspielen und dürfen uns nicht zurücklehnen", erklärte Nagelsmann in der Pressekonferenz. Die Spieler seien sich der Qualität des Gegners bewusst und hätten klare Anweisungen erhalten, sofort nach dem Anpfiff mit hoher Intensität zu starten, um dem starken afrikanischen Angriff frühzeitig entgegenzuwirken.



DFB‑Kapitän Joshua Kimmich, 31, äußerte ebenfalls seine Zuversicht: "Der Gewinn des ersten Spiels hat die Stimmung gehoben, aber das ist nur der Anfang.

Wir haben zehn Spiele in Folge gewonnen und fühlen uns auf einem sehr guten Weg. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft zusammenhalten und das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren.

" Kimmich unterstrich, dass das Team nicht nur technisch, sondern auch mental auf die Herausforderung vorbereitet sei und jeder Spieler seine Rolle kenne. Weiterhin zeigte sich die deutsche Offensive, angeführt von Toptalenten wie Leroy Sané und Kai Havertz, bereit, die gegnerische Abwehr zu zerspalten, während die Defensive um Matthias Ginter und Antonio Rüdiger auf Stabilität und Schnelligkeit setzt.





Auf Seiten der Elfenbeinküste äußerte sich der junge Rechtsverteidiger Yann Diomandé von RB Leipzig zuversichtlich: "Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen und Geschichte zu schreiben. Das ist es, was wir gemeinsam erreichen wollen.

" Die ivorische Mannschaft hat mit ihrem knappen Sieg gegen Ecuador bereits gezeigt, dass sie defensiv kompakt und konterstark agieren kann. Mit Spielern wie Wilfried Zaha, der in der Premier League brilliert, und dem erfahrenen Mittelfeldmotor Wilfried Kanon, wird Deutschland einer Gegnerin gegenüberstehen, die sowohl über Schnelligkeit auf den Flügeln als auch über körperliche Robustheit im Zentrum verfügt.





Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Deutschland auch das zweite Gruppenspiel, ist das Sechzehntelfinale sicher, und die Mannschaft hat die Chance, sich als ernsthaften Titelanwärter zu etablieren. Gleichzeitig wird das Spiel als wichtiger Test für die taktische Flexibilität des Teams angesehen, das nach dem euphorischen Auftakt bereits mit dem Druck der kommenden Begegnungen konfrontiert ist. Fans aus aller Welt dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen, bei dem sowohl technische Finesse als auch körperliche Härte aufeinanderprallen werden





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball Weltmeisterschaft 2026 Deutschland Elfenbeinküste ZDF

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutschland gegen die Elfenbeinküste: Ein wegweisendes WM-Gruppenspiel für die DFB-ElfDie deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf die Elfenbeinküste. Nach den vorzeitigen Ausscheiden 2018 und 2022 will das Team von Julian Nagelsmann ein frühes Scheitern vermeiden und eine gute Ausgangsposition schaffen. Für die Elfenbeinküste, dreifacher Afrikameister, geht es darum, erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Die Begegnung ist eine WM-Premiere; bisher gab es nur ein Freundschaftsspiel 2009. Die Partie wird live in ARD und ZDF übertragen.

Read more »

Deutschland gegen Elfenbeinküste: Wo das zweite WM-Spiel im Free-TV zu sehen istDie deutsche Nationalmannschaft bestreitet bei der WM 2026 ihr zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Alle wichtigen Informationen zum Spielort, zur Übertragung im ZDF und zum Zeitplan.

Read more »

Deutschland gegen Elfenbeinküste live im Free-TV und Stream: Wann und wo läuft das WM-Spiel?Im zweiten Spiel der WM 2026 trifft Deutschland auf die Elfenbeinküste. Hier sind alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream – wann erfolgt der Anstoß?

Read more »

Deutschland gegen Elfenbeinküste live im Free-TV und Stream: Wann und wo läuft das WM-Spiel?Im zweiten Spiel der WM 2026 trifft Deutschland auf die Elfenbeinküste. Hier sind alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream – wann erfolgt der Anstoß?

Read more »