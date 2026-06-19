Deutschland gegen Elfenbeinküste: DFB-Spiel live im ZDF und Stream

Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft bei der WM 2026 in Toronto auf die Elfenbeinküste. Das Spiel wird live im ZDF sowie in der ZDF-Mediathek und bei MagentaTV übertragen. Alle Infos zu Übertragung, Aufstellung und Ausblick.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange und das deutsche Nationalteam steht vor seiner zweiten Begegnung in derVorrunde. Nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Südafrika trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Elfenbeinküste.

Dieses Spiel findet am kommenden Samstag statt und wird in Toronto im BMO Field ausgetragen, womit die Partie erstmals in der WM-Geschichte auf kanadischem Boden stattfindet. Für die deutsche Mannschaft ist es das erste Spiel in der Gastgeberstadt Toronto, nachdem das erste Gruppenspiel noch in Houston, USA, absolviert wurde. Die Elfenbeinküste, auch bekannt als die Elefanten, bringt einen Kader voller erfahrener Spieler mit, darunter namhafte Akteure wie Franck Kessié und Nicolas Pépé.

Zudem stehen mit Oumar Diakité von RB Leipzig und Bazoumana Touré von der TSG 1899 Hoffenheim zwei in der Bundesliga aktive Spieler im Aufgebot der Westafrikaner. Historisch gesehen ist die Begegnung zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste eine rare: Erst zum zweiten Mal overhaupt treffen beide Nationen aufeinander. Das erste und bisher einzige Duell war ein Freundschaftsspiel im Jahr 2009, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Dieses Mal geht es jedoch um WM-Punkte und um die Weichenstellung für das weitere Turnier.

Die Ausgangslage in der Gruppe E ist für Deutschland nach dem Sieg im ersten Spiel vielversprechend, doch das Team bleibt fokussiert, denn die Elfenbeinküste will sicherlich nicht als Kanonenfutter dienen. Was die Übertragung in Deutschland betrifft, haben Fußballfans die Möglichkeit, das Spiel live im Free-TV zu verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt die Partie und startet seine WM-Berichterstattung an diesem Samstag bereits um 18:05 Uhr mit einer Vorberichterstattung.

Ab 19:00 Uhr zeigt das ZDF dann als erstes Spiel des Tages die Begegnung zwischen den Niederlanden und Schweden. Die deutsche Partie gegen die Elfenbeinküste wird später am Abend im ZDF ausgestrahlt. Parallel dazu bietet der Sender einen Livestream über seine eigene Mediathek an, sodass Zuschauer das Spiel auch online verfolgen können.

Darüber hinaus zeigt der Telekom-Streamingdienst MagentaTV alle Spiele der WM live, wobei er als einziger Anbieter die gesamte Veranstaltung mit allen 104 Partien überträgt. ARD und ZDF haben sich gemeinsam die Rechte für 60 Spiele gesichert, darunter alle Begegnungen der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Für Fans, die kein Free-TV nutzen können oder möchten, ist ein Abo bei MagentaTV daher eine umfassende Alternative.

Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Nordamerika und Deutschland finden einige Vorrundenspiele zu sehr späten oder frühen Uhrzeiten statt, die für deutsche Zuschauer oft in den Nachtstunden liegen. Die Spiele der deutschen Mannschaft in der Vorrunde sind jedoch bislang so angesetzt, dass sie zu abendlichen, für das heimische Publikum annehmbaren Zeiten stattfinden. Nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste wartet bereits das nächste und zugleich letzte Gruppenspiel für Deutschland. Dieses findet am 25.

Juni in East Rutherford, USA, gegen Ecuador statt. Ein Sieg oder zumindest ein Unentschieden würde das vorzeitige Achtelfinaleinzug fast schon sicherstellen. Sollte Deutschland die Gruppe E als Erster abschließen, wäre der Gegner im Achtelfinale am 29. Juni in Foxborough der Gruppendritte der Gruppe F. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe würde das Team hingegen am 30.

Juni in Arlington auf den Zweiten der Gruppe I treffen. Damit sind die Konstellationen für die weitere K.o. -Runde bereits jetzt schon ein Thema, doch zunächst gilt die volle Konzentration der Partie gegen die Elfenbeinküste. Die Mannschaft will mit einem weiteren Sieg den Gruppensieg anpeilen und sich eine möglichst günstige Ausgangsposition für die entscheidenden K.o.

-Spiele schaffen. Für die Zuschauer in Deutschland bedeutet dies, dass sie sich auf eine weitere spannende WM-Nacht freuen dürfen, die live im ZDF und in den dazugehörigen Streaming-Angeboten zu sehen sein wird





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