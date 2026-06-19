Deutschland gegen Elfenbeinküste: Historisches 2:2 und Neuers emotionales WM-Comeback

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste endete 2009 mit einem dramatischen 2:2. Rund 15 Jahre später treffen beide Teams erneut aufeinander, diesmal bei der WM 2026. Manuel Neuer kehrt nach seinem Rücktritt 2024 überraschend zurück und strebt den zweiten WM-Titel an. Gleichzeitig gibt es personelle Fragen bei der Elfenbeinküste um Stürmer Elye Wahi, der trotz laufender Ermittlungen spielberechtigt ist. Ein Rückblick auf die historische Partie und aktuelle Entwicklungen rund um das WM-Gruppenspiel.

Beim letzten Spiel gegen die Elfenbeinküste endete die Partie mit einem 2:2 in der letzten Minute. Deutschland und die Elfenbeinküste trafen erstmals 2009 in einem Freundschaftsspiel aufeinander.

In der deutschen Startelf standen damals neben Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Mesut Özil auch Spieler wie Heiko Westermann, Stefan Kiesling und Piotr Trochowski. Bei den Ivorern werden sich Hamburg-Fans vielleicht noch an Guy Demel und Stuttgart-Fans an Arthur Boka erinnern. Das deutsche Team ging früh durch einen Elfmeter von Lukas Podolski in Führung. Die Elfenbeinküste glich in der 57.

Minute durch Emmanuel Eboué aus, wobei der eingewechselte Manuel Neuer unglücklich den Ausgleichstreffer ermöglichte, weil er den Ball von Eboué abprallen ließ. Kurz darauf brachte Doumbia die Ivorer sogar in Führung, ehe Lukas Podolski in der 90. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Das Länderspiel war das erste Spiel nach dem Tod des Torhüters Robert Enke.

Team und Fans gedachten mit einem symbolischen Trikot auf der Bank und einem kurzen Film des Hannover-Keepers. Bundestrainer Joachim Löw fasste das Spiel zusammen: Es war nicht leicht, die Fußballschuhe wieder anzuziehen. Aber wir haben ein engagiertes Spiel gezeigt, in dem wir sehr gute Phasen hatten. Ein Traumstart und dann direkt mit einem zweiten Sieg nachlegen - das ist die ideale Theorie, in der Praxis gibt es das beim DFB-Team jedoch nicht allzu oft.

Bei Weltmeisterschaften hatte Deutschland vor dem 7:1 gegen Curacao bereits zwölfmal die erste Partie in der Gruppenphase gewonnen, danach gab es aber nur viermal direkt wieder einen Sieg - also durchschnittlich nur in jedem dritten zweiten Spiel. Aber: In zwei dieser vier Fälle kam es zum ultimativen Happy End, bei den WM-Titeln 1974 und 1990 startete Deutschland doppelt perfekt. Ein Dreier am Samstag (22 Uhr MESZ) gegen die Elfenbeinküste wäre also ein gutes Omen.

Manuel Neuer nannte das Ziel seiner Rückkehr und seiner fünften WM-Teilnahme - der 40-Jährige will den maximalen Erfolg, sprich: den Titelgewinn. Neuer wurde mit dem DFB-Team 2014 in Brasilien Weltmeister. Ein Triumph, den er nur allzu gerne wiederholen würde. Ich glaube, dass es für mich ein absolutes Geschenk ist, nochmal dabei zu sein.

Und für mich wäre es natürlich etwas ganz Besonderes, das ein zweites Mal zu schaffen. Manuel Neuer kann während der WM 2026 bislang nur mit Video-Calls Kontakt zu seiner Frau und seinem zwei Jahre alten Sohn in der Heimat halten, erzählte Deutschlands Rekordtorhüter im DFB-Quartier in Winston-Salem.

Während etliche Teamkollegen bereits rund um das Auftaktspiel gegen Curacao (7:1) in Houston ihre Familien bei sich hatten, waren Neuers Ehefrau Anika und der im März 2024 geborene Luca noch nicht in den USA. Manuel Neuer plant nach der WM 2026 seinen erneuten Abschied aus der deutschen Nationalmannschaft. Für mich steht es im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe jetzt nicht vor, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen.

Nach der Heim-EM 2024 hatte der Weltmeister von 2014 seinen Rücktritt aus der DFB-Auswahl verkündet. Für die WM holte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann aber überraschend zurück. Die Elfenbeinküste kann im WM-Gruppenspiel gegen Deutschland in Toronto doch auf Elye Wahi zurückgreifen. Der Stürmer hat letztlich die Einreiseerlaubnis nach Kanada erhalten.

Wahi werde, hieß es in einer Mitteilung des ivorischen Verbands. Damit kann Wahi bei der WM-Partie gegen die DFB-Elf (Samstag ab 22 Uhr) antreten. In Frankreich läuft gegen Wahi laut The Athletic ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche. Es geht um Auffälligkeiten rund um das Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und dem FC Metz am 17.

Mai. Wahi soll sich dabei absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt haben, der Ligaverband LFP stellte auffälliges Wettverhalten für den Fall seiner Verwarnung fest. Rund zwei Wochen vor WM-Beginn soll der Stürmer sogar vorübergehend festgenommen worden sein. Nationaltorhüter Manuel Neuer erklärte auf einer DFB-Pressekonferenz in Winston/Salem seinen Rücktritt vom Rücktritt.

Ich bin 2024 nach einer tollen Heim-EM aus gutem Grund zurückgetreten. Das war damals für mich die richtige Entscheidung, führte der 40-Jährige aus. Auch die zwei Jahre Pause seien aufgrund der Belastung beim FC Bayern richtig gewesen. Er habe dann im Februar und März Kontakt mit Julian Nagelsmann gehabt, bei dem es auch um ein mögliches Comeback gegangen sei.

Ich habe mich im Frühjahr mit dem Bundestrainer darüber ausgetauscht, wie ich mich fühle und wie fit ich bin. Und ob ich mich fähig fühle, ein Turnier durchzuspielen. DFB-Coach Nagelsmann hatte Neuer für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nach zwei Jahren wieder in die Nationalmannschaft geholt. Gegen Curacao (7:1) feierte der Keeper nach langwierigen Wadenproblemen in der WM-Vorbereitung sein Comeback - eine Punktlandung.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Training mit der Nationalmannschaft auf einem Nebenplatz fortgesetzt





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