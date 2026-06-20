Deutschland gegen Elfenbeinküste live im ZDF: WM-Spiel in Toronto

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der WM 2026 auf die Elfenbeinküste. Das Spiel wird live im ZDF und per Stream übertragen. Alle Infos zu Übertragung, Aufstellung und Weg ins Achtelfinale.

Heute Abend steht das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an. Um 22:00 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Elfenbeinküste.

Die Partie wird live im ZDF übertragen und ist zudem in der ZDF-Mediathek sowie über MagentaTV als Livestream verfügbar. Bereits ab 19:00 Uhr zeigt das ZDF das Spiel zwischen den Niederlanden und Schweden, der Fußballabend beginnt um 18:05 Uhr. Der Kader der Elfenbeinküste umfasst erfahrene Akteure wie Franck Kessié und Nicolas Pépé; aus der Bundesliga sind Oumar Diakité von RB Leipzig und Bazoumana Touré aus Hoffenheim dabei.

Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen beider Nationen - das erste, ein Freundschaftsspiel im Jahr 2009, endete 2:2. Während jenes Spiels noch in Houston stattfand, reist die DFB-Elf nun nach Kanada; das Spiel findet im BMO Field in Toronto statt. Deutschland will in der Gruppe E weiterkommen. Das letzte Vorrundenspiel bestreitet die Mannschaft am 25.

Juni in East Rutherford gegen Ecuador. Bei einem Gruppensieg würde das Sechzehntelfinale am 29. Juni in Foxborough gegen einen Gruppendritten anstehen, bei Platz zwei am 30. Juni in Arlington gegen den Zweiten der Gruppe I. Für die vollständige WM-Übertragung zeigt MagentaTV alle 104 Spiele live, während ARD und ZDF insgesamt 60 Partien, darunter alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale, übertragen





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