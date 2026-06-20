Deutschland gegen Elfenbeinküste: Nagelsmanns Taktik-Geheimnisse und ein Schlangen-Witz auf der Pressekonferenz

Die deutsche Nationalmannschaft kann im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste den Einzug in die K.-o.-Runde fast perfekt machen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Training taktische Varianten einstudiert, während auf der Pressekonferenz eine harmlose Frage für Lacher sorgte. Stürmer Deniz Undav will seine Nominierung rechtfertigen, und Ex-Zeugwart Thomas Mai erlebt das Spiel als Ehrengast.

Spiel 2! Nach dem deutlichen 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao steht für die deutsche Nationalmannschaft heute das zweite Gruppenspiel bei der WM 2026 auf dem Programm. Gegen die Elfenbeinküste kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den nächsten großen Schritt in Richtung K.-o.

-Runde machen. Bei einem Sieg wäre das Sechzehntelfinale so gut wie sicher.

Allerdings erwartet das Team eine ganz andere Herausforderung als im ersten Spiel, denn die Ivorer zeigten beim 2:1 gegen Ecuador eine starke kämpferische Leistung und verfügen über schnelle Flügelspieler. Die Partie verspricht also hochinteressant zu werden. Der genaue Spielplan wurde angepasst, da das Spiel erst um 16 Uhr Ortszeit in Toronto beginnt, was den Tagesablauf des Teams verschiebt.

Nach dem Frühstück und Besprechungen zu Standards steht die Aktivierung im Hotel an, ehe es nach einer Mittagspause um 14 Uhr ins Stadion geht. Nach dem Spiel erfolgt die Rückreise nach Winston-Salem. Die taktische Ausrichtung wurde im Training vorbereitet. Das bewährte 4-2-3-1-System bleibt Grundgerüst, jedoch wurden zwei Varianten einstudiert.

In der defensiven Variante rückt Leroy Sané in eine tiefe Fünferkette, um die schnellen ivorischen Flügelspieler zu stören. In der offensiven Variante wird Jamal Musiala als zweite Spitze neben Kai Havertz hochgezogen, während Felix Nmecha und Aleksandar Pavlović das Mittelfeld breit ziehen, sodass Joshua Kimmich mehr Raum in der Mitte erhält. Die genaue Startelf ist noch nicht bekannt, Fans können jedoch online eigene Aufstellungen zusammenstellen und mit der Community vergleichen. Stürmer Deniz Undav geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie.

Nach einer starken Bundesligasaison mit 19 Toren und sechs Vorlagen für den VfB Stuttgart, muss er sich trotz einiger öffentlicher Kritik in der Nationalelf beweisen. Gegenüber der FAZ äußerte er sich zu den Vorwürfen, er sei ein Chancentod, und betonte, dass er nun auf dem Platz seine Nominierung rechtfertigen wolle. Bei den DFB-Fans hat er bereits Kultstatus erreicht und fühlt sich unterstützt. Ein besonderes Highlight gab es im Vorfeld auf der Pressekonferenz.

Eine chinesische Journalistin fragte Trainer Nagelsmann nach der Sicherheit im Teamquartier wegen angeblicher Berichte über eine giftige Schlange auf dem Hotelgelände. Der Bundestrainer reagierte überrascht und scherzte, es handele sich um eine große Anakonda, was für Gelächter im Raum sorgte. Die DFB-Pressesprecherin stellte jedoch klar, dass es sich um einen Witz handelte, und Nagelsmann gab anschließend Entwarnung: Die Schlange sei klein und man freue sich über alle Tiere auf dem Gelände. Ein weiterer besonderer Gast wird im Stadion erwartet.

Ex-Zeugwart Thomas Mai, der nach der erfolgreichen WM-Qualifikation in den Ruhestand ging, reist als Ehrengast. Die Mannschaft hatte ihm zum Abschied eine Reise zur Weltmeisterschaft geschenkt, die er nun gegen die Elfenbeinküste einlöst. Für die deutsche Mannschaft ist das Spiel nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung wichtig. Durch den 7:1-Sieg im ersten Spiel hat sie die Tabellenführung in Gruppe E inne.

Mit einem erneuten Sieg würde sie die Spitzenposition festigen. Sogar der vorzeitige Gruppensieg ist möglich, sollte Ecuador im Parallelspiel gegen Curaçao gewinnen. Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador hätte dann keine Auswirkungen mehr auf die Platzierung. Während die Vorfreude im deutschen Lager groß ist, brennen auch die Ivorer auf das Duell.

Der junge Leipziger Yan Diomande sagte, es sei ein ganz besonderes Gefühl, für die eigene Nation zu spielen, und beschrieb die Freude als kaum in Worte zu fassen. Somit steht einem packenden Spiel nichts im Weuge





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