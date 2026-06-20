Deutschland gegen Elfenbeinküste: Trainer setzt auf Kontinuität und taktische Vorbereitung

Bundestrainer Nagelsmann behält die Startelf nach dem 7:1 gegen Curaçao bei und erklärt, wie das Team die schnellen Flügelstürmer und die körperliche Stärke der Elfenbeinküste neutralisieren will, um den Gruppensieg zu sichern.

Im zweiteilig intensivierten Gruppenspiel der Qualifikation zur WM 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf die Elfenbeinküste . Nach einer souveränen Leistung gegen Curaçao, bei der Deutschland mit einem deutlichen 7:1 Sieg überzeugte, steht nun die Begegnung gegen die bereits in ihrer Auftaktpartie siegreichen Afrikaner an.

Der Bundestrainer hat angekündigt, dass er keinerlei grundsätzliche Änderungen an der Startelf vornehmen wird, solange die Spieler fit und gesund sind. Er betonte, dass die Mannschaft im Vorfeld des Spiels gezielt darauf trainiert habe, die Stärken des Gegners zu neutralisieren. Insbesondere die schnellen Flügelstürmer der Elfenbeinküste, Yan Diomande und Bazoumana Toure, sollen keinerlei Raum für ihre beeindruckende Geschwindigkeit erhalten, während das Mittelfeld der Gegenmannschaft für seine physische Härte bekannt ist.

Der Trainer erklärt weiter, dass er sich nicht von äußeren Stimmen beeinflussen lässt und sein Vertrauen in die bereits eingesetzten Spieler, insbesondere den ehemaligen Bayern-Spieler, der nach dem Spiel gegen Curaçao wegen seiner Leistung kritisiert wurde, bekräftigt. Trotz der Kritik von Experten, die den beschriebenen Spieler als potenziellen Wackelkandidaten sahen, hält der Bundestrainer an seiner Auswahl fest. Er legt Wert darauf, dass das Team Rhythmus und Spielfluss sammelt, um im entscheidenden Moment die Oberhand zu gewinnen.

Gleichzeitig kündigte er an, dass er den gesamten Kader Spielminuten geben wolle, um die Einsatzzeiten gleichmäßig zu verteilen und die Tiefe des Kaders zu nutzen - ein Ansatz, den er bereits erfolgreich gegen Curaçao umgesetzt hat. Die taktische Vorbereitung der deutschen Mannschaft fokussiert sich darauf, die physischen und schnellen Qualitäten der ivorischen Spieler einzudämmen. Im Training wurde intensiv an der Defensivarbeit gegen schnelle Flügelpräsenz und an der körperlichen Robustheit im zentralen Mittelfeld geübt.

Der Trainer ist zuversichtlich, dass die Mannschaft durch diese gezielte Vorbereitung die Kontrolle über das Spiel übernehmen kann. Sollte die Startelf, die im vorherigen Spiel zum Sieg führte, unverändert bleiben, soll ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt werden, das die Ambitionen Deutschlands im Gruppenkampf unterstreicht. Das Team hofft, durch einen weiteren sicheren Sieg dem angestrebten Gruppensieg ein großes Stück näher zu kommen und gleichzeitig wertvolle Vorbereitung für die eigentliche WM 2026 zu erhalten





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