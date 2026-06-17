Deutschland gegen Elfenbeinküste: Wo das zweite WM-Spiel im Free-TV zu sehen ist

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet bei der WM 2026 ihr zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Alle wichtigen Informationen zum Spielort, zur Übertragung im ZDF und zum Zeitplan.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika offiziell begonnen. Für die deutsche Nationalmannschaft stand am Sonntag das erste Spiel auf dem Programm.

Die zweite Begegnung der DFB-Elf findet am kommenden Samstag, den 20. Juni, statt. Gegner ist dann die Auswahl der Elfenbeinküste. Das Spiel wird im BMO Field in Toronto, Kanada, ausgetragen.

Für die deutsche Mannschaft ist es die erste Reise nach Kanada während dieses Turniers, nachdem das Auftaktspiel in Houston, USA, stattfand. Die Partie Deutschland gegen die Elfenbeinküste ist live im deutschen Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt das Spiel. Der Sender beginnt seinen WM-Fußballabend bereits um 18:05 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Ab 19:00 Uhr zeigt das ZDF zunächst die Begegnung Niederlande gegen Schweden, bevor um 22:00 Uhr (deutsche Zeit) das Spiel der deutschen Mannschaft angepfiffen wird. Zusätzlich zur Fernsehübertragung bietet das ZDF den Livestream in seiner Mediathek an. Auch der Streamingdienst MagentaTV zeigt das Spiel im Live-Stream. Für das gesamte Turnier benötigen Fans in Deutschland jedoch ein Abo bei MagentaTV, da ARD und ZDF nur 60 der insgesamt 104 WM-Spiele übertragen.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale sind jedoch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu verfolgen. Die Elfenbeinküste reist mit einem erfahrenen Kader nach Kanada. Prominente Namen wie Franck Kessié und Nicolas Pépé stehen im Aufgebot. Auch zwei Bundesliga-Spieler sind dabei: Oumar Diakité von RB Leipzig und Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim.

Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen beider Nationen überhaupt. Das einzige vorherige Spiel war ein Freundschaftsspiel im Jahr 2009, das mit 2:2 endete. Die deutsche Mannschaft will nach dem ersten Sieg im Auftaktspiel nachlegen und den vorzeitigen Einzug ins Sechzehntelfinale so gut wie perfekt machen. Das letzte Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 25.

Juni in East Rutherford, USA, gegen Ecuador. Ein Weiterkommen ist das klare Ziel. Bei einem Gruppensieg würde das Sechzehntelfinale am 29. Juni in Foxborough gegen den Dritten der Gruppe F oder G anstehen.

Bei einem zweiten Platz in der Gruppe E wartet am 30. Juni in Arlington der Zweite der Gruppe I als Gegner





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