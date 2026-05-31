Deutschland gegen Finnland: Das Länderspiel vor der WM

Das DFB-Team steht vor dem ersten Test vor der WM in Amerika. Das Länderspiel gegen Finnland wird die erste Probe für Nagelsmanns finalen WM-Kader sein. Die deutsche Nationalmannschaft ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, ebenso das finnische Nationalteam.

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Für das DFB-Team ist das Länderspiel gegen Finnland der erste Test vor der WM in Amerika. Rund zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao in Amerika spielt die DFB-Elf noch einmal vor heimischem Publikum.

Das Länderspiel wird die erste Probe für Nagelsmanns finalen WM-Kader sein. Die deutsche Nationalmannschaft ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, ebenso das finnische Nationalteam. Das Team von Ex-Augsburg-Co-Trainer Jacob Friis konnte sich jedoch nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Die DFB-Elf führt zur Pause mit 1:0 gegen Finnland, nachdem Deniz Undav durch einen Kopfballtreffer verdient in Führung ging.

Finnland zeigt sich in der Defensive durchaus stabil, aber auf dem Weg nach vorne streahlten die Gäste nahezu gar keine Gefahr aus. Das Spiel wird live und kostenlos vom ZDF übertragen, die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, ehe um 20:45 Uhr der Ball rollen wird. Die DFB-Elf hat noch einen letzten Test vor der WM, bevor sie nach Amerika aufbricht. Die Nationalmannschaft muss sich auf den WM-Auftakt vorbereiten, der gegen Curacao stattfinden wird.

Die DFB-Elf muss sich auf die Herausforderungen der WM vorbereiten, die in Amerika stattfinden wird. Die DFB-Elf muss ihre Taktik und Strategie auf die Herausforderungen der WM anpassen. Die DFB-Elf muss sich auf die starken Gegner der WM vorbereiten, die in Amerika spielen werden





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