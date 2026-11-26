Das DHB-Team spielt sein vorletztes EM-Vorbereitungsspiel am 19.30 Uhr in Stuttgart gegen Frankreich. Live-Übertragung bei ProSieben Maxx und Joyn vor der EM 2026.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft (DHB) steht im direkten Fokus der Medienberichterstattung, während sie sich auf die bevorstehende Europameisterschaft 2026 vorbereitet. Das entscheidende Vorbereitungsspiel gegen Frankreich findet in Stuttgart statt und startet pünktlich um 19.30 Uhr. Diese Partie ist von enormer strategischer Bedeutung, da sie den letzten großen Feinschliff für die Kaderplanung vor dem Turnier liefert und gleichzeitig die volle Aufmerksamkeit im Free-TV genießt.

Übertragungsdetails für Live-Anhänger

Die Live-Übertragung des Duells wird exklusiv im Free-TV bei ProSieben Maxx gesendet. Für Zuschauer, die nicht bis zum eigentlichen Anstoß warten möchten, startet die Sendeumgebung bereits 25 Minuten vor Spielbeginn. Parallel dazu sichert der Streaminganbieter Joyn den digitalen Zugang zur Partie ab. Damit erhalten alle interessierten Fans eine flexible Auswahl, um das Match ohne zusätzliche Kosten oder Barrieren zu verfolgen.

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Strategischer Test unter Hochdruck

Bundestrainer Markus Gaugisch betrachtet dieses Spiel als unverzichtbaren Bestandteil der Vorbereitung. Sein Motto lautet, an den Besten zu testen, um das Team optimal auf die Herausforderungen in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei vorzubereiten. Die Olympia-Zweiten aus Frankreich gelten als absolute Top-Favoritin und werden als Crème de la Crème im internationalen Handball beschrieben. Gaugisch betonte, dass diese Begegnung ein harter Brocken sei, aber genau das Richtige, um letzte taktische Dinge zu probieren.

Historische Ambitionen und Medaillenhoffnungen

Das DHB-Team hegt große Wünsche nach der ersten EM-Medaille seit 32 Jahren. Seit 1994, als man im eigenen Land Bronze gewann, fehlt der Sprung auf das Podest bei der Europameisterschaft. Die aktuellen Chancen auf Edelmetall sind so groß wie seit Langem nicht mehr, was auf den erfolgreichen Weg der letzten Monate zurückzuführen ist. Mit dem Gewinn der Silbermedaille bei der Heim-WM 2025 hat sich das Team endgültig als fester Bestandteil der Medaillenkandidaten etabliert.

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Stimmung und Motivation im Kader

Die Vorfreude im Team ist riesig, was auch die Worte des 52-jährigen Trainers unterstreichen. Gaugisch erklärte, dass die Flamme permanent brenne und die Intensität mit Annäherung an die EM weiter zunehme. Der Fokus liegt nun darauf, diese Motivation in konkrete Leistungssteigerungen umzumünzen. Die bevorstehenden Testspiele dienen dazu, das Selbstvertrauen zu stärken und die Taktik für die Gruppenspiele final zu justieren.

Ausblick auf die EM-Gruppenphase

Zwei Tage nach dem Spiel in Stuttgart findet ein letztes Vorbereitungsspiel in Neu-Ulm statt, ebenfalls gegen Frankreich. Anschließend tritt die deutsche Auswahl in der EM-Gruppenphase an. Die Gegner sind Schweden am 4. Dezember, Serbien am 6. Dezember und die Slowakei am 8. Dezember. Die Ergebnisse der Testspiele werden als wichtiger Indikator für die Einschätzung der eigenen Chancen vor dem Hauptturnier gewertet.