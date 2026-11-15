Deutschland gegen Niederlande: Klopp und Havertz zur Nations League Pressekonferenz

Bundestrainer Klopp und Kapitän Havertz berichten vor dem entscheidenden Spiel gegen die Niederlande. Deutschland benötigt einen Sieg für das Viertelfinale.

Bundestrainer Jürgen Klopp und Kapitän Kai Havertz stehen am Montag ab 18:15 Uhr auf der Pressekonferenz Rede und Antwort. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfängt zum Abschluss der Gruppenphase in der Nations League die Niederlande. Das Team von Jürgen Klopp benötigt gegen den Nachbarn Zählbares, um die Qualifikation für die nächste Runde sicherzustellen.

Entscheidungsspiel um Viertelfinale Platz

Die Niederlande führen die Tabelle mit elf Punkten an. Das Team von Jürgen Klopp hat ebenso wie Griechenland acht Punkte auf dem Konto. Nur die ersten beiden Teams erreichen das Viertelfinale im Frühjahr. Als Tabellendritter könnte Deutschland ebenso wie Schlusslicht Serbien stattdessen gegen den Abstieg in die Liga B spielen müssen. Daher ist der Druck auf die deutsche Elf hoch, da Punkteverluste fatale Folgen haben können.

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Unbekannte Aufstellung und verpasste Chancen

Kai Havertz weiß bereits, ob Omar Marmoush beginnt. Er verrät seine Entscheidung aber nicht. Durch die Leistung in Serbien haben sich die Chancen von Omar Marmoush aber nicht verschlechtert. Das muss aber laut dem Bundestrainer nicht bedeuten, dass er von Beginn an ran darf. Die taktische Flexibilität bleibt dabei ein zentrales Thema der Vorbereitung.

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Unterschiede im Spielstil und Fitness

Jürgen Klopp spricht über das 7:0 der Niederländer gegen Griechenland und stellt fest: Xavi möchte Xavi-Fußball spielen. Auch Deutschland habe gegen die Hellenen Chancen gehabt, aber diese nicht genutzt. Das war der dramatische Unterschied. Während das DFB-Team im Umbruch sei, gelte das für die Niederlande weniger. Klopp ist bereit, die Verspätung wird mit dem Berliner Verkehr erklärt. Laut dem Bundestrainer sind alle Spieler fit und einsatzbereit.