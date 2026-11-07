Deutschland gegen Slowakei: Handball-EM-Qualifikation live

Live-Ticker zur Handball-EM-Qualifikation: Deutschland trifft am 8. November auf die Slowakei. Infos zu TV, Stream, Kader und Strategie von Gislason für die WM 2027.

Am 8. November absolviert die deutsche Handball -Nationalmannschaft ihr zweites Pflichtspiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028. Das Auswärtstreffen gegen die Slowakei beginnt um 18 Uhr. Zuvor gewann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am ersten Spieltag souverän mit 42:32 gegen Belgien.

EM-Qualifikation Live-Ticker und Übertragung

Das Spiel gegen die Slowakei kann von Fans kostenlos in Deutschland verfolgt werden. Der Anbieter Joyn bietet einen Live-Stream an, der keine Kosten verursacht. Die EM-Endrunde findet in Spanien, Portugal und der Schweiz statt.

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Der erste Spieltag in der Berliner Uber Arena verlief für die DHB-Auswahl erfolgreich. Mit dem klaren Sieg über Belgien setzte sich der Vize-Europameister direkt in Szene. Nun folgt die nächste Herausforderung im Ausland.

Positionierung im Gruppenduell der Gruppe

Die Slowakei startete schwächer in die Qualifikation. Mit einer Niederlage von 32:34 in Italien stehen die Slowaken unter Druck. Trotz der sportlichen Benachteiligung bleibt das Spiel ein offizieller Teil der Gruppe.

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Deutschland geht als klarer Favorit in das Duell. Die individuelle Klasse der deutschen Auswahl übertrifft die der Slowaken deutlich. Die ersten beiden Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich direkt für die Endrunde.

Strategische Ausrichtung auf die Heim-WM 2027

Neben dem Qualifikationsziel steht die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Fokus. Die Heim-WM 2027 beginnt am 13. Januar. Deutschland tritt in Vorrundenspielen gegen Tunesien, Uruguay und Serbien an.

Alfred Gislason betont den dualen Zweck der EM-Qualifikation. Die Spiele dienen der Festigung der taktischen Abläufe für das Turnier im Januar. Das Gewinnen ist das Hauptziel, gleichzeitig wird der Kader geschult.

Kadererweiterung und neue Namen im DHB-Team

Bundestrainer Alfred Gislason hat bei der Kaderbekanntgabe Neuerungen vorgenommen. Zwei Spieler erhalten ihre erste Berufung in die Nationalelf. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar steht im Aufgebot.

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David More vom ThSV Eisenach ist ebenfalls neu nominiert. Diese Verstärkungen sollen die Tiefe im Kader erhöhen. Die DHB-Auswahl bereitet sich mit dieser Mischung aus Erfahrung und neuen Kräften auf die kommenden Aufgaben vor.