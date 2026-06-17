Der ivorische Nationalspieler Elye Wahi steht unter Verdacht der Spielmanipulation. Wahi wurde vorübergehend festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Deutschland-Gegner unter Manipulationsverdacht. Der ivorische Nationalspieler Elye Wahi steht unter Verdacht der Spielmanipulation . Laut dem Bericht wurde Wahi rund zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in Frankreich vorübergehend festgenommen.

Zuvor wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Hintergrund: Es soll geprüft werden, ob sich Wahi am 17. Mai im Spiel seines Vereins OGC Nizza gegen den FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt hat. Bei der Partie hatte der französische Ligaverband LFP auffälliges Wettverhalten festgestellt.

Unter anderem soll darauf gewettet worden sein, dass Wahi eine Gelbe Karte sieht. Zu der Zeit war der Stürmer von OGC Nizza. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorübergehende Festnahme eines 23 Jahre alten Fußballers, der in der französischen Ligue 1 spielt. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche eingeleitet.

Der Spieler sei nach seiner Vernehmung im Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Bislang wurde laut The Athletic keine Anklage gegen Wahi erhoben. Die Ermittlungen dauern an. Für Wahi gilt die Unschuldsvermutung.

Wahi gehört zum WM-Kader des Topteams aus Afrika und dürfte gegen die DFB-Elf zum Einsatz kommen. Laut The Athletic soll noch ein zweiter Spieler bei dieser WM teilnehmen, gegen den ebenfalls wegen des Verdachts der Spielmanipulation ermittelt werde. Um wen es sich handelt, ist unklar





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