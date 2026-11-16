Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft besiegt die Niederlande in Berlin. Unter Trainer Jürgen Klopp sichert sich das Team den Gruppensieg der Nations League.

Die deutsche Nationalmannschaft hat am letzten Spieltag der Vorrunde der Nations League in Berlin einen deutlichen Erfolg gegen die Niederlande errungen. Dieses Ergebnis markiert ein wichtiges Signal in der Amtszeit von Trainer Jürgen Klopp. Das Team sicherte sich damit den Gruppensieg und tritt im März im Viertelfinale gegen einen Gruppenzweiten der anderen Staffeln an. Die Auslosung für diese Begegnung findet am kommenden Freitag statt.

Trainer Klopp lobt Taktik und Disziplin

Jürgen Klopp betonte nach dem Spiel, dass der Wettkampf außergewöhnlich schwer war. Er erklärte, dass die Mannschaft sich an den starken Gegner anpassen musste. Durch taktische Umstellungen wurde den Niederlanden viel Raum genommen. Die Spieler erzielten daraufhin zahlreiche Tore, was das Erlebnis zu einem Wahnsinn werden ließ. Das Spiel fand vor ausverkauften Rängen im letzten Länderspiel des Jahres statt.

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Der Trainer hob die harte Arbeit der Spieler hervor. Er nannte Brajan Gruda als Beispiel für die geleistete Disziplin. Gruda sei bei beiden Spielen dabei gewesen und habe brutal gearbeitet. Diese Einsatzbereitschaft mache eine Mannschaft am Ende aus. Andere Teams mögen technisch gut sein, doch Arbeit und Leidenschaft seien entscheidend.

Starker Teamgeist vor heimischer Kulisse

Klopp beschrieb die Gruppe als etwas ganz Besonderes. Er bekannte, dass man diesen Teamgeist oft hört, aber nun sichtbar gemacht werde. Man könne die Welt zwar nicht verändern, aber ein positives Gesicht zeigen. Jeder Zuschauer gehe mit einem Lächeln nach Hause. Für die nächsten drei oder vier Monate werde die Nationalmannschaft nicht infrage gestellt.

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Der Trainer rückte auch von der Kritik ab, die ihm im Sommer unterstellt wurde. Man habe gemeint, er müsse sich die Mannschaft erst schön machen. Er sei jedoch schockverliebt gewesen. Er betonte, dass er nicht hinterherlaufe, sondern am Anfang stehe. Ihm gehe es nicht um verpasste Turniere, sondern um eine gute Fußballidee. Wenn die Hochtalentierten ans Laufen kämen, sei es kein Spaß, gegen das Team zu spielen.

Spieler freuen sich über offensiven Stil

Einer der Spieler äußerte große Freude über den Ablauf. Er hoffe, den Fans viel Spaß zu bereiten. Dies sei ihnen selbst vor allem in der zweiten Halbzeit gelungen. In der ersten Halbzeit sei noch viel Arbeit nötig gewesen. Erst später hatte man mehr Platz im Spielfeld. Das Team wolle für offensiven Fußball stehen und den Gegner dominieren.

Ein weiterer Akteur beschrieb das Spiel in seiner Stadt als perfekt. Er sei überglücklich und froh, Teil dieser Mannschaft zu sein. Natürlich habe man sich den Sieg erhofft. Der Fokus lag jedoch auf der Spielweise. Die ersten beiden Tore waren herausragende Schüsse. Danach habe das Team richtig gut gespielt. In der zweiten Halbzeit sei ein super Spiel entstanden. Dies sei ein würdiger Abschluss für dieses Jahr.