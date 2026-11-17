Jürgen Klopp führte Deutschland zum Kantersieg gegen die Niederlande. Joshua Kimmich enthüllt den entscheidenden taktischen Kniff, der das Spiel in der zweiten Halbzeit drehte.

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft hat im Freundschaftsspiel einen deutlichen Kantersieg gegen die Niederlande erzielt. Das Spielverlauf bot von Beginn an Spannung, doch erst in der zweiten Halbzeit zeichnete sich der klare Sieg ab. DFB -Kapitän Joshua Kimmich offenbarte nach dem Erfolg, dass Bundestrainer Jürgen Klopp eine entscheidende taktische Anpassung vorgenommen hatte, um den Unterschied im Match zu bewirken.

Jürgen Klupschs Taktikentscheid

Jürgen Klopp passte die Defensive in der Halbzeitpause an, um die Dominanz der gegnerischen Mannschaft zu brechen. In der ersten Halbzeit litt die deutsche Elf unter den Bewegungen von Rijnders, der sich immer wieder effektiv im Zehnerraum positionierte. Diese Schwächeposition nutzte das niederländische Team, um Druck aufzubauen. Direkt vor der Pause ging Deutschland durch ein Tor in der 41. Minute in Führung. Dennoch blieben die Holländer gefährlich, wobei Donyell Malen eine klare Chance zum Ausgleich verpasste, nachdem Cody Gakpo eine Flanke geschlagen hatte. Malen traf den Ball mit dem Kopf nicht im Tor (26.).

Also read Klopp führt Deutschland im Nations League Finale mit 5:0 gegen Niederlande zum Titel

Joshua Kimmich über die Anpassung

Joshua Kimmich erklärte im ARD-Interview, dass der Wechsel in der zweiten Halbzeit fundamentale Auswirkungen hatte. Durch das Nachrücken der Innenverteidiger verschob sich die Ausrichtung der Mannschaft offensiver und mutiger. Diese Maßnahme ermöglichte es der deutschen Elf, gefährlichere Ballgewinne zu erzielen und das Spiel konsequent in die Hälfte der Niederländer zu verlagern. Kimmich betonte, dass diese Veränderung der Mannschaft sehr gutgetan habe, um die Kontrolle über das Match zu übernehmen.

Advertisement

Florian Wirtz dominiert das Offensivspiel

Die taktische Umstellung führte zu einer beeindruckenden Offensivshow der deutschen Mannschaft. Florian Wirtz traf doppelt in der 60. und 71. Minute und sorgte für Sicherheit im Spiel. Nico Schlotterbeck erhöhte per Kopf in der 65. Minute auf den Endstand vor dem vierten Treffer. Brajan Gruda setzte mit seinem Treffer in der 77. Minute den endgültigen Schlusspunkt zum 5:0. Die Defensive stand nun stabil, und der Ballgewinn gelang den deutschen Spielern in immer gefährlicheren Zonen.

Kimmich lobt das hohe Pressing

Joshua Kimmich zeigte sich nicht nur vom hohen Ergebnis von 5:0 begeistert, sondern vor allem von der durchgezogenen Spielweise. Er lobte die Konstanz über die gesamten 90 Minuten, in denen das Team hoch pressen wollte. Dieses aggressive Pressing führte zu vielen guten Ballgewinnen, die direkt in Angriffssituationen umgemünzt wurden. Die Niederländer konnten unter diesem Druck kaum noch Raum für gefährliche Aktionen schaffen, was den klaren Sieg der deutschen Auswahl unterstrich.