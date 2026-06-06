Deutschland gewinnt WM-Test gegen USA: Nagelsmann lobt Torhüter Baumann

Die deutsche Nationalmannschaft besiegt die USA im letzten Test vor der WM. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich zufrieden und hält ein großes Lob für den degradierten Torhüter Oliver Baumann bereit. Die Mannschaft geht mit neun Siegen in Folge und gestärktem Selbstbewusstsein in das erste Gruppenspiel. Baumann selbst betont seinen Wunsch, der Mannschaft zu helfen.

Nach dem letzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft feierte die DFB-Elf einen Sieg gegen die USA . Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzte die Gelegenheit, den eigentlich degradierten Torhüter Oliver Baumann zu loben, der eine starke Leistung zeigte.

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für Deutschland, doch die USA konnten ausgleichen, bevor Leroy Sané den Endstand herstellte. Die Mannschaft zeigte eine solide Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit, und geht mit neun Siegen in Folge und gesteigertem Selbstbewusstsein in das erste Gruppenspiel. Nagelsmann hob hervor, dass es normal sei, nach einer langen Saison und der Anreise nach Amerika nicht sofort perfekt zu sein. Positiv sei, dass jeder Spieler gebraucht werde und die Euphorie im Team hoch sei.

Das Spiel sei ein perfekter Test sowohl wegen der Witterungsbedingungen als auch wegen des emotional spielenden Gegners gewesen. In der Anfangsphase seien die ersten 15 Minuten sehr gut gewesen, doch man müsse aus Überlegenheit mehr Tore machen. Insgesamt sei er zufrieden. Besonders hervor hob er Baumann, der nicht nur gut gehalten, sondern auch Ruhe am Ball ausgestrahlt und sich als toller Mannschaftsspieler präsentiert habe.

Baumann selbst sprach von einer anfänglich schwierigen Situation, da es nicht ganz einfach war, aber er von Beginn an klar war, dass er für das Team da sein und mitgehen wolle. Für ihn sei es auch eine Weltmeisterschaft und er wolle der Mannschaft helfen. Weitere Spieler betonten die positiven Aspekte der Partie, die gute Vorbereitung und die Tatsache, dass auch die eingewechselten Spieler viel Einsatz zeigten.

Die Mannschaft musste sich erst an das andere Wetter und die andersartigen Plätze in Amerika gewöhnen, machte es aber sehr gut. Nagelsmann bestätigte, dass Baumann jetzt wieder ins Training einsteigen und auch gegen Curaçao spielen werde. Das Lob für Baumann fiel umso bedeutender aus, da er in den letzten Wochen nicht immer leicht hatte. Der Sieg und die anschließenden Stimmen zeigten ein Team, das mit Zuversicht in das Turnier startet, während Baumann seine Rolle als Teamplayer unterstreicht





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