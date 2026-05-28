Die Kosten für Sozialleistungen in Deutschland stiegen im Jahr 2025 um 41,7 Milliarden Euro oder 5,9 Prozent. Experten warnen vor einem sozialpolitischen Pulverfass, wenn die deutsche Wirtschaft in ihrer Krise verharrt.

Deutschland gibt mehr Geld für Soziales aus als je zuvor. Die Kosten stiegen im Jahr 2025 um 41,7 Milliarden Euro oder 5,9 Prozent. Diese Mehrausgaben sind etwa doppelt so groß wie der gesamte Bundesetat für Bildung und Forschung.

Experten warnen vor einem sozialpolitischen Pulverfass, wenn die deutsche Wirtschaft in ihrer Krise verharrt. 2026 soll die deutsche Wirtschaft nur noch um 0,5 Prozent wachsen. Die Ausgaben für Sozialleistungen bleiben auf Wachstumskurs. Sie lagen 2025 mit 751,2 Milliarden Euro auf einem historischen Höchstwert. Der Anstieg fiel mit 5,9 Prozent etwas geringer aus als noch in den Vorjahren 2024 (7,4 Prozent) und 2023 (6,9 Prozent).

Die öffentlichen Pensionen kosteten 95 Milliarden Euro. Deutschland ließ sich seine Beamten damit 5,1 Prozent (oder 4,6 Milliarden Euro) mehr kosten als 2025. An erwerbsfähige, aber nicht arbeitende Bürger flossen 29,4 Milliarden Euro. 400 Millionen Euro oder 1,5 Prozent weniger als 2024. Unmittelbar nach einem Jobverlust haben Arbeitnehmer Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Die Kosten betrugen 28,2 Milliarden Euro und damit 19,1 Prozent (+4,5 Milliarden Euro) mehr als 2024.

Die CDU betont immer wieder, die Deutschen seien zu oft krank. Die Kosten für Krankengeld 2025 betrugen 22,3 Milliarden Euro - plus 1,1 Milliarden bzw. fünf Prozent. Der Staat ließ sich 7,2 Milliarden Euro kosten, um seine Bürger weiterzubilden. Der Anstieg von 19,4 Prozent bzw. 1,2 Milliarden Euro ist bemerkenswert





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