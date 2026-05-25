Deutschland hat bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale verloren, Lettland hat die Qualifikation bereits erreicht

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht und nach den 6:2-Siegen über Ungarn und Österreich ein 6:3 gegen Großbritannien folgen lassen. Lettland hat hingegen überraschend mit 6:0 über die Briten gewonnen und ist bereits vorübergehend in die K.o.-Phase vorgestoßen. Deutschland hat nun die Qualifikationsphase in eigener Hand und muss die Ergebnisse am Dienstag abwarten. Lettland hat bereits zwölf Zähler und ist Favorit, Deutschland hat zehn Punkte und muss Österreich schlagen. Beide Teams können nicht gleichzeitig an Deutschland vorbeiziehen, und Lettland und Deutschland haben vier Punkte, Österreich nur einen. Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden.

Deutschland hat bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale mit 6:3 gegen Großbritannien verloren. Lettland hat bereits vorübergehend die Qualifikation für die K.o.

-Phase erreicht, während Deutschland seine Chancen auf die nächste Runde von den Ergebnissen am Dienstag abhängt. Lettland hat mit einem 6:0-Sieg über Großbritannien und einem 7:3-Erfolg über Ungarn drei seiner sechs Spiele gewonnen und zwölf Zähler. Deutschland hat mit zehn Punkten zwar noch eine Chance, aber muss Österreich schlagen und ist Favorit. Österreich hat acht Punkte und kann auf elf Zähler aufstocken.

Beide Teams können nicht gleichzeitig an Deutschland vorbeiziehen. Lettland und Deutschland haben vier Punkte, Österreich nur einen. Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Deutschland kann in diesem Jahr nicht absteigen, selbst wenn es die Gruppenphase auf dem letzten Platz abgeschlossen hätte, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie





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