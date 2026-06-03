Der Weg zum WM-Titel wird lang, weit und steinig. Deutschland hat machbare Gegner in der WM-Vorrunde, doch der weitere Turnierweg gestaltet sich kompliziert.

Deutschland hat machbare Gegner in der WM- Vorrunde , doch der weitere Turnierweg gestaltet sich kompliziert - egal, ob die DFB-Team seine Gruppe gewinnt oder nicht. Modellannahmen bis zum Finale.

Logischerweise verwässert es die Gruppenphase etwas, weil es für Topnationen fast unmöglich ist auszuscheiden. Früher hat dafür schon ein schlechtes Spiel gereicht, sagte MagentaTV-Experte Mats Hummels unmittelbar nach der Auslosung im Dezember 2025. Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen zu wollen. Aber ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man überlegt, wer in den nächsten Runden auf einen treffen könnte und wen man schlagen muss, um weit zu kommen.

Schließt die Nationalmannschaft wie zu erwarten ihre Gruppe E als Erster ab, würde im Sechzehntelfinale ein Dritter der Gruppen A, B, C, D oder F warten. Ähnlich kompliziert würde sich der Pfad gestalten, falls Deutschland seine Gruppe als Zweiter beendet. Die Mannschaft, die es zu bezwingen gilt, immer vorausgesetzt, dass sich ein Großkaliber wie der amtierende Champion nicht plötzlich als Gruppendritter durchmogelt und all die schönen Rechenspielchen torpediert. Extrem reduziert, weil auch die 8 besten Gruppendritten weiterziehen.

Andersherum werden nur 16 von 48 Teilnehmern vor der K.o-Runde ausscheiden. Seriös prognostizieren lässt sich in diesem Modell allerdings nichts. Fest steht lediglich, dass Deutschland im Sechzehntelfinale entweder gegen den Sieger von Gruppe A, den Sieger von Gruppe B, den Sieger von Gruppe D, den Sieger von Gruppe G, den Sieger von Gruppe K oder den Sieger von Gruppe L spielen würde. Der Rest gleicht einer Mathematikprofessor in Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Es gibt einfach zu viele Variablen, um alle Eventualitäten abzudecken. So oder so: Der Weg zum WM-Titel wird lang, weit und steinig





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