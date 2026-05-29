Deutschland im Dürre-Stress: Wasserentnahme verboten, Talsperren leer und Forscher suchen nach Lösungen

Wegen anhaltender Trockenheit verbieten mehrere Landkreise die Wasserentnahme aus Flüssen und Seen. Talsperren im Harz und der Bodensee zeigen kritisch niedrige Pegel. Forscher arbeiten an der Aufbereitung von Abwasser zu Trinkwasser als neue Strategie.

Deutschland erleidet unter einer anhaltenden Hitzewelle und Trockenheit zunehmende Wasserknappheit . Nachdem am Freitag ein Temperaturrekord von über 30 Grad in Geldern-Walbeck, Nordrhein-Westfalen gemessen wurde, haben mehrere Landkreise ein Verbot der Wasserentnahme aus Flüssen und Seen erlassen.

Erstmals in diesem Jahr wurde per behördlicher Verfügung das Pumpen von Wasser untersagt, während das Schöpfen mit der Hand weiterhin erlaubt bleibt. Die Maßnahmen gelten aufgrund der Trockenheit zunächst bis zum 29. Juni 2026. Die Behörden verweisen darauf, dass die Wasserstände in den Oberflächengewässern mittlerweile kritische Ausmaße erreicht hätten.

Angesichts der aktuellen Wetterprognosen sei nicht mit einer baldigen Entspannung zu rechnen. Besonders betroffen sind nicht nur größere Gewässer, sondern auch kleinere Bäche, die zunehmend austrocknen. So ist der Teufelsteich bei Harzgerode seit 1945 als Trinkwasserspeicher genutzt, und auch andere Talsperren im Harz weisen mit einem Füllstand von nur 64 Prozent deutlich unter dem langjährigen Mittel von 78 Prozent.

Auf dem Bodensee, dem größten deutschen Binnengewässer, liegen die Pegel bei Konstanz mit nur knapp über 3 Metern um 65 Zentimeter unter dem Durchschnitt, was bereits Einschränkungen in der Linienschifffahrt zur Folge hat. Infolgedessen gilt auch im Bodenseekreis ein Entnahmeverbon. Umweltminister wie Christian Meyer aus Niedersachsen appellieren an die Bevölkerung, Wasser zu sparen, denn Grundwasser, das mehr als 80 Prozent des Trinkwassers deckt, wird immer knapper. Die Lage ist bundesweit besorgniserregend.

Währendregionen wie Franken bereits aufwendig mit Wasser aus Südbayern versorgt werden müssen, forschen Wissenschaftler an Lösungen. An der TU München untersuchen Forscher unter Leitung von Caroline Kescher neue Methoden, um Abwasser in Trinkwasser umzuwandeln. Nach jahrelanger Forschung ist es dem Team kürzlich gelungen, aus Kloake in einem mehrstufigen Verfahren wiederverwendbares Trinkwasser herzustellen. Diese Technologie könnte in trockenen Gebieten Deutschlands helfen, die Wasserversorgung zu sichern.

Die kombinierte Wirkung von Hitze, ausbleibendem Regen und steigendem Wasserbedarf stellt die Infrastruktur und die Behörden vor enorme Herausforderungen. Die Verbote und Appelle sind erste Maßnahmen, doch langfristig sind Investitionen in Wassermanagement und innovative Aufbereitungstechniken unerlässlich. Die Bevölkerung muss ihr Verhalten anpassen, um die Ressource Wasser zu schonen, bis sich die klimatischen Bedingungen wieder normalisieren. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Regenfälle im Spätsommer die Pegel ausreichend auffüllen können, um größere Schäden an Ökosystemen und der Trinkwasserversorgung zu vermeiden





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