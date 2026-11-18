Deutschland erreicht als Gruppensieger das Viertelfinale der Nations League. Wir zeigen mögliche Gegner wie Spanien oder Belgien und die Termine für die Auslosung und Spiele.

Die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich den ersten Platz in Gruppe A2 der Nations League gesichert und damit den direkten Einzug in das Viertelfinale perfekt gemacht. Diese Position ist von entscheidender Bedeutung, da sie Deutschland eine direkte Begegnung mit den Gruppenzweiten Frankreich und England erspart, die als Gruppenfirste gesetzt sind. Stattdessen trifft das DFB-Team im Halbfinaleinzug auf einen der anderen Gruppenzweiten aus den verbleibenden Staffeln der Liga A. Dies stellt eine strategische Chance dar, da einige potenzielle Gegner als machbar eingestuft werden, während andere wie der Weltmeister Spanien eine enorme Herausforderung darstellen. Die genaue Paarung bleibt jedoch bis zur offiziellen Auslosung ungewiss, für die ein spezifischer Termin festgelegt wurde.

Gruppensieger durch Tordifferenz in Gruppe A2

Die Entscheidung für den Gruppensieg fiel im direkten Vergleich der drei punktgleichen Teams Deutschland, Niederlande und Griechenland. Alle drei Nationen beendeten die Vorrunde mit exakt elf Punkten, weshalb ein Tie-Break notwendig wurde. Bei der Berechnung wurden ausschließlich die Ergebnisse untereinander berücksichtigt, wobei die Spiele gegen den Tabellenletzten Serbien nicht in die Wertung eingingen. In diesem Dreiervergleich sammelte jedes Team jeweils fünf Punkte aus den vier Begegnungen gegeneinander, sodass am Ende ausschließlich die Tordifferenz das ausschlaggebende Kriterium war. Deutschland setzte sich letztlich dank des deutlichen Kantersiegs gegen die Niederlande durch, obwohl die Niederlande zuvor mit einem 7:0-Erfolg gegen Griechenland punkten konnten. Dieser enorme Sieg der Niederlande verschaffte ihnen jedoch keinen Vorteil, da die deutsche Tordifferenz im direkten Vergleich superior war.

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Mögliche Viertelfinal-Gegner und Ausgrenzungsregeln

Da das DFB-Team als Gruppensieger angetreten ist, wird es im Viertelfinale auf einen der Gruppenzweiten treffen. Ein erneutes Aufeinandertreffen mit den Niederländern ist aufgrund der UEFA-Regelungen ausgeschlossen, da Teams, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander spielten, nicht erneut gelost werden dürfen. Damit bleiben nur drei potenzielle Gegner übrig, die jeweils die Gruppenzweiten der Staffeln A1, A3 und A4 sind. In Gruppe A1 schloss Belgien die Vorrunde als Zweitplatzierter ab. Aus Gruppe A3 könnte Weltmeister Spanien warten, der das entscheidende Finale um den Gruppensieg gegen England verlor. In Gruppe A4 sicherte sich Norwegen in einem dramatischen Abschluss in Dänemark auf den letzten Drücker noch den zweiten Platz.

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Datum und Ort der offiziellen Auslosung

Die definitive Klärung über den konkreten Gegner erfolgt bei der offiziellen Auslosung für das Viertelfinale der Nations League. Diese Veranstaltung findet am Freitag, dem 20. November, um 12:00 Uhr mittags in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Bei derselben Zeremonie werden auch die Paarungen für die Relegationsspiele ermittelt, die die Liga A mit der Liga B sowie die Liga B mit der Liga C verbinden. Die Teilnehmer der Viertelfinalspiele stehen somit nicht sofort nach der Gruppenphase fest, sondern hängen vom Zufall der Auslosung ab, die von der europäischen Fußballunion UEFA koordiniert wird. Fans und Analysten warten auf das Ergebnis, um die konkreten Szenarien für das weitere Turnier vorzubereiten.

Spieltermine für Viertelfinale und Final Four

Die Viertelfinalspiele werden in der ersten Länderspielphase im kommenden März 2027 ausgetragen. Die Hinspiele sind für die Zeitspanne zwischen dem 25. und 27. März 2027 geplant. Die Rückspiele finden hingegen zwischen dem 28. und 30. März desselben Jahres statt. Der Wettbewerb gipfelt im Final Four, das die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endfinale umfasst. Diese Abschlussrunde ist für den Zeitraum zwischen dem 9. und 13. Juni vorgesehen. Die Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp hat somit Zeit, sich auf die möglichen Herausforderer wie Belgien, Spanien oder Norwegen vorzubereiten, um den Weg ins Finale zu ebnen.