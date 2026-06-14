Deutschland im Viertelfinale der Darts-Team-WM

Die deutsche Darts-Team-WM geht weiter. Im Viertelfinale treffen die Deutschen auf die Niederlande. Das Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko gewann am Ende 8:6 gegen Tschechien. Jetzt wartet der erste Hammer-Gegner.

Die deutsche Darts-Team-WM geht weiter. Im Viertelfinale treffen die Deutschen auf die Niederlande . Das Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko gewann am Ende 8:6 gegen Tschechien.

Jetzt wartet der erste Hammer-Gegner. Im Viertelfinale am Sonntag trifft Schwarz-Rot-Gold auf die Niederlande mit Darts-Legende Michael van Gerwen und WM-Finalist Gian van Veen. Die Holländer überzeugten ebenfalls mit Nervenstärke im Achtelfinale. Gegen Schweden gab es einen 8:6-Erfolg.

Foto: Harald Bremes/Jan Huebner Von Angst vor der deutschen Heimkulisse ist bei van Gerwen mal so gar nichts zu spüren. Auf BILD-Nachfrage, wie die Holländer das Publikum in Schach halten wollen, antwortet der dreimalige Weltmeister lachend: Das muss ich nicht. Ich habe das schon so oft gemacht. Nicht ich muss mich auf sie einstellen, sondern sie auf mich.

Das ist der Unterschied. Sie können mich ruhig die ganze Zeit anbrüllen, davon werden ihnen nur die Kehlen wehtun. Rumms! Van Gerwen setzt noch einen drauf, sagt weiter: Natürlich wird das Spiel gegen Deutschland ebenfalls eine harte Aufgabe.

Aber wenn man sich die Fähigkeiten anschaut, kann es meiner Meinung nach nur einen Sieger geben. Natürlich können unter dem Druck, vor dieser Kulisse und mit allem, was dazugehört, die Dinge auch anders laufen. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir gut schlafen und uns gut auf morgen vorbereiten. Dann denke ich, dass wir ordentlich für Furore sorgen können.

Doch auch aufseiten der Deutschen hält sich der Respekt vor dem Gegner in Grenzen. Nach dem souveränen Erfolg gegen die Tschechen ist der Gastgeber sehr optimistisch. Pietreczko sagt über das Viertelfinale: Im Grunde ist es uns egal, gegen wen wir spielen. Denn: Wenn wir unser Spiel spielen, können wir jeden schlagen!

Schon jetzt ist klar: Es wird ein hitziges und spannendes Duell mit unseren Nachbarn. Luke Littler und Luke Humphries zogen durch einen 8:5-Erfolg über Spanien ins Viertelfinale ein. Auch der Mega-Favorit England mit Darts-Wunderkind Luke Littler und Luke Humphries war am Samstag am Start - und hatte direkt ein dickes Brett zu bohren. Gegen den Geheimfavoriten aus Spanien tat sich Team England schwer, es stand zwischenzeitlich sogar 4:4.

In der Schlussphase schalteten Luke und Luke aber noch einen Gang hoch und waren am Ende zu gut. Der Endstand: 8:5. Der erste Sieg für Littler bei der Team-WM. Im Viertelfinale wartet das walisische Duo um Jonny Clayton und Nick Kenny auf den Top-Favoriten





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