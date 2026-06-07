Deutschland im Wetterteiler: Norden nass und windig, Süden freundlicher und wärmer

Deutschland erlebt heute ein stark regional unterschiedliches Wetter. Während der Norden von einem Tief mit Wolken, Schauern und böigem Wind geprägt ist, wird es nach Süden hin zunehmend heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen im Süden bis zu 22 Grad, im Norden bleiben sie bei etwa 18 Grad. Zur Woche startet überall freundlicher.

Heute zeigt sich das Wetter in Deutschland stark regional unterschiedlich. Im Norden hält sich ein Tiefdrucksystem, das von den britischen Inseln heranzieht und vor allem Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Wolken, grauem Himmel und wiederholten Schauer n bestimmt.

Der Wind kann dort böig und durchaus unangenehm peitschen. Die Temperaturen erreichen in diesen Regionen nur etwa 18 Grad und sind damit eher für einen Strandspaziergang geeignet als für einen ausgiebigen Badeaufenthalt. Gelegentlich reißt die Wolkendecke jedoch kurz auf und lässt einige Sonnenstrahlen durch. Mitteldeutschland, etwa der Bereich zwischen Hannover, Kassel, Magdeburg und Berlin, erwartet ebenfalls wechselhaftes Wetter mit böigen Winden und gebietsweisem Regen.

Nach Südwesten hin nimmt die Schauerneigung ab und es wird freundlicher. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für den weiteren Tagesverlauf nach Süden zunehmend heiteres und überwiegend trockenes Wetter, lediglich an den Alpen besteht ein geringes Schauerrisiko. Im südlichen Bayern, insbesondere in höheren Lagen, sollte man dennoch vorsichtshalber einen Schirm mitnehmen. Dort werden Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad erwartet, während der äußerste Südwesten sogar noch etwas wärmer wird.

Positiv ist die Aussicht für die Nacht zu Montag: Die Schauer im Norden ziehen ab, und mit Beginn der neuen Woche stellt sich in weiten Teilen des Landes freundliches Wetter ein. Damit endet die vorübergehende Trübung, die vom Wetterdienste humorvoll als "Quella" bezeichnet wurde. Dieregionale Aufteilung in einen nass-kühlen Norden und einen zunehmend sonnigeren Süden bleibt jedoch bis auf Weiteres ein prägendes Merkmal des deutschen Wettergeschehens.

Für alle, die das Wochenende draußen verbringen möchten, lohnt daher ein Blick auf die lokale Vorhersage, um die besten Sonnenstunden zu erwischen





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