Deutschland: Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler

Die INSM warnt vor steigenden Beiträgen und einem wachsenden Druck auf den Bundeshaushalt, wenn das System nicht reformiert wird. Deutschland gehört zu den am stärksten gealterten Volkswirtschaften und ist deutlich über dem OECD-Durchschnitt im Alter. Die Rentner-Flut wird immer teurer, während die Rentenbezugsdauer im OECD-Vergleich nur Mittelfeld ist.

Deutschland hebt das Rentenalter zwar an, doch viele Beschäftigte steigen zwei Jahre früher aus. Das zählt zu den höchsten Werten unter den Industrieländern. Die Rechnung geht für Deutschland nicht mehr auf: immer mehr Rentner , immer weniger Beitragszahler .

Im neuen Grundsatzpapier warnt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM): Deutschland gehört weltweit zu den am stärksten gealterten Volkswirtschaften. Heißt: Die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung muss auf immer weniger Schultern verteilt werden. Aktuell kommen auf jeden Rentner 2,5 Erwerbsfähige. Das sind 38,8 Rentner, die auf 100 Erwerbsfähigen im Alter von 20 bis 64 Jahren kommen.

Ist die geburtenstarke Babyboomer-Generation bis 2037 im Ruhestand, sind es nur noch 1,9 Erwerbsfähige pro Rentner, bis 2070 fällt der Wert auf 1,7 Erwerbsfähige pro Rentner. Die INSM rechnet in ihrer Studie knallhart vor, was Deutschland in den nächsten Jahren droht, wenn das System nicht reformiert wird: steigende Beiträge, wachsender Druck auf den Bundeshaushalt bis hin zu Leistungskürzungen. Unter den Industrienationen weisen nur Japan, Italien und Frankreich ähnliche hohe Altenquotienten auf.

Damit liegt Deutschland deutlich über dem OECD-Durchschnitt, selbst im europäischen Vergleich zählt Deutschland zur Spitzengruppe der alternden Nationen. Bitter: Es kommt nicht überraschend. Bereits vor einem Vierteljahrhundert hat das Statistische Bundesamt die Bevölkerungsentwicklung für heute nahezu exakt errechnet. Doch – so die Studienmacher – die Politik hat nötige Eine kapitalgedeckte Altersvorsorge nicht aufgebaut.

Mit einem Altersvorsorgevermögen von lediglich 6,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – gegenüber einem OECD-Durchschnitt von 95,2 Prozent – ist Deutschland in dieser Dimension dramatisch unterkapitalisiert. Private und betriebliche Rentenausgaben liegen in Deutschland bei nur 0,7 Prozent. In den USA oder der Schweiz sind es 5,7 Prozent. Die Rentner-Flut wird immer teurer: Während die gesetzliche Rentenversicherung Anfang der 1990er Jahre 134 Milliarden Euro auszahlte, sind es heute 427 Milliarden Euro pro Jahr – mehr als dreimal so viel.

Das sind 10,8 Prozent des BIP. Trotz steigenden Rentenalters verbringen Deutschlands Senioren nicht lange im Ruhestand. Zwar hat sich im Gesamtschnitt die Rentenbezugsdauer seit 1957 von 10,4 auf 20,5 Jahre verdoppelt, aber im OECD-Vergleich nur Mittelfeld. Franzosen, Luxemburger oder Österreicher gehen oft mehrere Jahre früher in den Ruhestand





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