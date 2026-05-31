Deutschland in der Baby-Krise: Zukunftsangst und hohe Kosten halten Menschen von der Familiengründung ab

Eine neue Studie der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen zeigt, dass die entscheidenden Hindernisse für die Familiengründung in Deutschland nicht mehr primär im Karrierekonflikt liegen, sondern in einer tiefen Zukunftsangst. Hohe Kosten, mangelnde staatliche Unterstützung und Unsicherheit über die Lebensperspektiven der Kinder werden als Hauptgründe genannt. Die Geburtenrate sinkt weiter, während der Wunsch nach Selbstbestimmung zunimmt.

Deutschland befindet sich in einer tiefgreifenden demografischen Krise, die zunehmend als Baby- oder Geburtenkrise bezeichnet wird. Eine aktuelle,repräsentative Studie der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, die vom Marktforschungsinstitut GfK durchgeführt wurde und BILD vorliegt, zeichnet ein besorgniserregendes Bild.

Demnach entscheiden sich immer weniger Menschen in Deutschland für die Gründung einer Familie. Während früher oft Karriereambitionen oder ein fehlender Kinderwunsch als Hauptgründe diskutiert wurden, zeigt die neue Untersuchung ein anderes, viel grundlegenderes Hindernis: eine massive Zukunftsangst. Diese Angst wird besonders durch wirtschaftliche Unsicherheiten, hohe Kosten und eine tiefe Frustration über die aktuelle Politik genährt. Die Befragten, über 2000 Erwachsene, trauen sich demnach schlicht nicht mehr, Kinder in die Welt zu setzen.

Die finanzielle Belastung ist ein zentraler Faktor. Zwei Drittel der Befragten geben explizit an, dass die Kosten der Familiengründung sie von Kindern abhalten. Diese Sorge ist keineswegs unbegründet, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen: Bis zum 18. Geburtstag beliefen sich die durchschnittlichen Kosten für ein Kind in Deutschland auf über 200.000 Euro.

Hinzu kommen Ängste um die allgemeine Zukunftssicherheit. Fast 60 Prozent der Teilnehmer sorgen sich, ob ihre Kinder künftig noch in Sicherheit und Wohlstand leben können. Die sogenannte Zukunftsangst hat in den letzten zehn Jahren signifikant zugenommen. Gleichzeitig kritisiert mehr als die Hälfte der Befragten das Fehlen einer ausreichenden staatlichen Unterstützung für Familien, insbesondere im Bereich der Betreuung.

Die öffentliche Infrastruktur - von Kita-Plätzen bis zu einer familienfreundlichen Arbeitswelt - wird als unzureichend wahrgenommen. Interessanterweise relativiert die Studie einige traditionelle Erklärungsansätze. So wird der klassische Konflikt zwischen Beruf und Familie als zentrales Hindernis seltener genannt. Auch die Aussage, beruflicher Erfolg sei wichtiger als Kinder, verliert an Bedeutung.

Stattdessen dominieren andere Motive: Viele Kinderlose erklären ihre Entscheidung offen mit dem Wunsch nach persönlicher Unabhängigkeit und Flexibilität. Die Studienautoren sprechen von einer bewussten Entscheidung für Selbstbestimmung statt traditioneller Familienbindung. Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich deutlich: Frauen nennen häufiger das Fehlen einer stabilen Partnerschaft und mangelnde Sicherheit als entscheidende Hinderungsgründe. Sie wünschen sich Familie oft nur unter bestimmten Bedingungen, etwa in einer Beziehung auf Augenhöhe.

Männer geben dagegen tendenziell öfter an, ihre Karriere priorisieren zu wollen. Die Folgen sind in der Geburtenstatistik bereits dramatisch sichtbar: Während vor zehn Jahren noch 159 Frauen auf 100 Männer kamen, sind es heute nur noch 135. Der Ruf nach einer grundlegenden politischen Neuausrichtung, die verlässliche Rahmenbedingungen schafft, wird daher immer lauter. Wissenschaftlicher Leiter der Studie, Professor Ulrich Reinhardt, fasst zusammen: Nicht berufliche Gegensätze zur Familie stehen heute im Vordergrund, sondern gefühlte Unsicherheit und mangelnde Perspektiven.





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