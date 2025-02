Deutschland in der Korruptionsbekämpfung zurück

Der Korruptionswahrnehmungsindex 2024 von Transparency International zeigt, dass Deutschland in der Bekämpfung von Korruption im Vergleich zu anderen Ländern hinterherhinkt, insbesondere in Bezug auf Informationsfreiheit und Parteienfinanzierung.

Deutschland hinkt bei der Bekämpfung von Korruption anderen Ländern signifikant hinterher, insbesondere in Bezug auf Informationsfreiheit und Parteienfinanzierung . Das ist das Ergebnis des » Korruption swahrnehmungsindex 2024« der Organisation Transparency International. Der Index vergleicht international die wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor in Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Für die Auswertung werden Daten von zwölf unabhängigen Institutionen herangezogen, die sich auf die Analyse von Regierungsführung und Wirtschaftsklima spezialisiert haben, darunter die Bertelsmann Stiftung und das World Economic Forum. Steuerbetrug, Geldwäsche oder illegale Finanzströme im privaten Sektor werden nicht erfasst. Die Organisation fordert unter anderem dringend eine Reform der Parteienfinanzierung. „Unzureichende Transparenz und unkontrollierte Großspenden – teils aus dem Ausland – gefährden einen fairen politischen Wettbewerb“, sagte Alexandra Herzog, Vorsitzende von Transparency Deutschland. Die mangelhaften Regelungen machten auch anfälliger für strategische und langfristig angelegte Einflussversuche von ausländischen Staaten mithilfe von Korruption. Darüber hinaus fordert die Organisation in der kommenden Legislaturperiode die Einführung eines Transparenzgesetzes. „Ein modernes Transparenzgesetz trägt nicht nur dazu bei, Korruption vorzubeugen, es fördert auch die Bürgerbeteiligung und erhöht die Effizienz von Verwaltungsprozessen“, teilte Herzog mit. Ein Fortschritt im vergangenen Jahr sei die Reform des Lobbyregistergesetzes gewesen. Dennoch fehle für mehr Transparenz ein sogenannter Lobby-Fußabdruck, der im Gesetzgebungsverfahren verpflichtend offenlegt, wie und wo Forderungen von Lobbyisten berücksichtigt wurden. Weltweit sei Korruption auch bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ein zentrales Problem, sagte Margarete Bause, Leiterin der AG Klima und Umwelt. „Das liegt vor allem daran, dass Unternehmen mit fossilen Geschäftsmodellen – etwa Öl- oder Gaskonzerne – und ihre gut vernetzten Lobbygruppen aktiv klimapolitische Maßnahmen behindern und abschwächen.“ Auch kämen Fördergelder nicht da an, wo sie besonders gebraucht werden. „Wo Milliarden fließen, dort gibt es auch ein hohes Maß an Korruption“, sagte Bause. „Insbesondere da, wo dringende Aufgaben erledigt werden müssen, fehlt es oftmals auch an der Kontrolle.“ Auch Deutschland müsse handeln. Der Einfluss der fossilen Lobby sei hier besonders stark. „Wie sich exemplarisch bei der Durchsetzung der Nord-Stream-Pipelines oder beim Einsatz für den Verbrennermotor für die deutsche Automobilindustrie zeigt“, so Bause.





Korruption Transparenz Parteienfinanzierung Lobbyismus Deutschland

