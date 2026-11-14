Deutschland in der Nations League 2026: Gegner, TV-Tipps und Qualifikationsregeln

Alles zur Nations League 2026: Deutschlands Gegner Griechenland und Serbien, RTL und ARD Free-TV Ausstrahlungen sowie die Auswirkungen auf die EM 2028 Qualifikation.

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet in die fünfte Saison der UEFA Nations League. Unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp tritt das Team in der höchsten Kategorie A an. Die Gruppenphase beginnt mit einem Auswärtsspiel in den Niederlanden. Weitere Gegner in der Gruppe 2 sind Griechenland und Serbien. Die Gruppenspiele erstrecken sich bis Mitte November.

Detailed Group Opponents and Match Schedule

Deutschland bestritt sein erstes Spiel der neuen Nations-Saison in Amsterdam. Das Aufeinandertreffen mit den Niederlanden war der Auftakt für das DFB-Team. Anschließend folgen die Duelle gegen Griechenland und Serbien. Diese Begegnungen sind als Hin- und Rückspiele angelegt. Das gesamte Gruppenprogramm ist bis zur Mitte Novembers festgelegt. Ein sicherer Gruppensieg bietet dabei einen strategischen Vorteil für die weitere Qualifikation.

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Television Broadcast Rights and Streaming Access

Die Übertragungsrechte für die deutschen Spiele verteilen sich auf mehrere Sender. RTL sendet drei Gruppenspiele der Nationalmannschaft im Free-TV. Die restlichen drei Partien werden von ARD und ZDF im kostenlosen Fernsehen übertragen. Für die Spiele ohne deutsche Beteiligung ist der Streaming-Dienst DAZN zuständig. Dort sind jedoch kostenpflichtige Abonnentschaften erforderlich. Auch für die deutsche Beteiligung bei RTL+ ist ein bezahltes Abo nötig.

Jürgen Klopp on Group Success and Security Net

Jürgen Klopp betonte vor dem Spiel in Amsterdam die Bedeutung der Gruppenphase. Er erklärte, dass ein Gruppensieg in der Nations League einem Sicherheitsnetz gleicht. Dieser Erfolg bietet eine zweite Chance für die Qualifikation zur EM 2028. Sollte die direkte Qualifikation in der normalen Qualifikationsgruppe scheitern, helfen die Nations-League-Ergebnisse. Jeder Gruppensieger erhält dadurch ein Playoff-Ticket.

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Qualification Rules for European Championship 2028

Die Nations League beeinflusst die Einteilung der EM-Qualifikation maßgeblich. Die teilnehmenden Mannschaften sind in Vierer-Gruppen aufgeteilt. Vier Gruppen bilden die Liga A, die Liga B und die Liga C. Die Liga D besteht aus zwei Gruppen mit jeweils drei Teams. Die Auf- und Absteige Regeln ändern sich zur Saison 2028/29. Dann reduziert sich die Anzahl der Ligen von vier auf drei.

Knockout Phase and Final Tournament Structure

Nach der Gruppenphase folgt die K.o.-Runde. Dabei qualifizieren sich vier Mannschaften für das Finalturnier im Juni. Die Viertelfinalpaarungen werden per Losverfahren ermittelt. Die vier Gruppenersten der Liga A treffen auf Gruppenzweite aus anderen Gruppen. Portugal ist der aktuelle Titelträger des Wettbewerbs. Der Sieg im Finale 2025 in München gegen Spanien erfolgte nach Elfmeterschießen. Der FDB-Pokal bleibt ein separates Turnier.