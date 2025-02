Deutschland in eisiger Kälte: DWD warnt vor Gefahr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat im ganzen Land eine Warnung wegen der Kälte herausgegeben. In vielen Teilen Deutschlands herrschen eisige Temperaturen, die zu zahlreichen Glätteunfällen führen. Die Notunterkünfte der Kältehilfe sind bereits überlastet.

In der Nacht zum Montag sanken die Temperaturen drastisch. Besonders im Osten des Landes herrschte frostige Kälte . Der Deutsche Wetter dienst (DWD) hat für ganz Deutschland eine Warnung wegen der Kälte herausgegeben. Gelb symbolisiert Warnstufe 1, Orange Warnstufe 2 („Die erwartete Wetter entwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich“). Das Unfallkrankenhaus Berlin meldet täglich 30 Patienten mit Glätteunfälle n.

Viele davon müssen stationär behandelt werden: „Unsere OP-Säle laufen rund um die Uhr.“ Von Hand-, Knie-, Knöchel-, Rippenfrakturen bis zu schweren Schädel-Hirn-Traumata sind alle Verletzungen dabei. Auch im Norden des Landes wurde es frostig. Lediglich im Westen gab es etwas milde Temperaturen. Am Oberrhein in Basel blieb das Thermometer mit plus einem Grad bei Rheinfelden (Baden-Württemberg) gerade so im Plusbereich. Dies war auch der höchste Wert am Morgen in Deutschland. Eiskalt bleibt es am Montag vor allem im Osten auch tagsüber. Die Nullgrad-Grenze wird heute wohl nicht mehr erreicht, maximal Minus 2 bis Minus 1 Grad, so die Prognose des DWD. Eiskratzer und Scheiben-Entfeuchter sind im Winter ein Muss! Für Autofahrer ohne Garage ist das besonders relevant. Grund für den Kälteeinbruch sind laut DWD-Meteorologe Thore Hansen gegenüber BILD der klare Nachthimmel, die Schneedecke und die Windstille. „Die Schneedecke isoliert Luft vor der des Bodens und kühlt sie darüber stark ab. Die sternklare Nacht verstärkt den Effekt, da eine isolierende Wolkendecke fehlt.“ Der Schnee liegt wie eine Isolierschicht über dem Boden, die Sonne kann die Erde nicht aufheizen, in den sternklaren Nächten wird es nun bibber-kalt. Es wird hauptsächlich im Osten erneut frostig. Danach geht es jedoch langsam mit den Temperaturen bergauf. In der Hauptstadt sind die Notunterkünfte der Kältehilfe laut Berliner Stadtmission bereits überlastet. Die Fahrer der Kältebusse könnten nicht mehr alle Obdachlosen unterbringen, müssten die Menschen mit Schlafsäcken und Isomatten notdürftig versorgen. Passanten könnten laut Stadtmission obdachlose Menschen ansprechen und bei deren Einverständnis den Kältebus anrufen. Wenn sie aber offensichtlich schon leicht weggetreten oder in einem Schockzustand seien, sei es besser, den Notruf zu wählen





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kälte Wetterwarnung Glätteunfälle Notunterkünfte Obdachlosigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Klimaschutz in Deutschland: Expertenrat warnt vor GefahrDer Expertenrat für Klimafragen mahnt in seinem neuen Gutachten vor den ernsthaften Schwierigkeiten, die deutsche Klimaziele zu erreichen. Trotz Fortschritte im Stromsektor und der Industrie, sei der Rückgang von Treibhausgasemissionen in den Bereichen Gebäude und Verkehr unzureichend. Der Rat fordert eine umfassende Einbettung der Klimaschutzpolitik in eine Gesamtstrategie und eine stärkere Koordinierung auf politischer Ebene.

Weiterlesen »

Wetter in Deutschland: Nebel, Kälte, Regen – warm anziehen ist angesagtDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick.

Weiterlesen »

Deutschland im Winter: Nässe, Kälte und SchneeDer Winter zeigt sich in Deutschland ungemütlich. Während im Süden vor allem Regen zu erwarten ist, droht im Norden und im Bergland Schnee. Nässe und Kälte sind an allen Ecken Deutschlands zu beobachten.

Weiterlesen »

Kälte und dann der Frühling: Wettervorhersage für DeutschlandNach eisigen Nächten mit Temperaturen bis minus 15 Grad steht Deutschland vor einer merklichen Erwärmung. Meteorologen erwarten bis Freitag in Teilen Deutschlands Höchstwerte von plus 15 Grad.

Weiterlesen »

Eierkrise in Deutschland: Ist unser Osterfest in Gefahr?Die steigende Nachfrage nach Eiern in Deutschland könnte zu Engpässen und Preissteigerungen führen. Der Artikel untersucht die Situation und die möglichen Auswirkungen auf das Osterfest.

Weiterlesen »

Wetterwende: Winter kommt mit Schnee zurück nach DeutschlandWetterexperten warnen vor nasser Kälte, Schnee und Schneeregen, die sich in Deutschland jetzt ausbreiten.

Weiterlesen »