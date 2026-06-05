Deutschland in Gruppe E: Die Konkurrenz sollte nicht unterschätzt werden

Deutschland ist in Gruppe E der Favorit, aber die Konkurrenz sollte nicht unterschätzt werden. Curaçao ist der große Außenseiter, aber die Karibikinsel qualifizierte sich erstmals für eine Weltmeisterschaft und ist damit einer der emotionalsten Debütanten des Turniers. Die Elfenbeinküste bringt eine Mischung aus Athletik, Tempo, Zweikampfstärke und Offensivdrang mit und ist eine harte Nuss, wenn sie als Team auftreten.

Curaçao , Elfenbeinküste und Ecuador : Deutschland ist in Gruppe E der Favorit. Die Konkurrenz sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Ein Debütant mit Bundesliga-Vergangenheit, ein afrikanisches Power-Team und ein unangenehmer Südamerika-Gegner warten auf das DFB-Team.

Die Rollen scheinen klar verteilt: Deutschland will die Gruppe gewinnen. Doch die drei Gegner sind keine reinen Durchlaufstationen. Curaçao ist der große Außenseiter in Deutschlands Gruppe. Und gleichzeitig eine der spannendsten Geschichten der gesamten WM.

Die Karibikinsel qualifizierte sich erstmals überhaupt für eine Weltmeisterschaft und ist damit einer der emotionalsten Debütanten des Turniers. Schon das erste Gruppenspiel gegen Deutschland wird für Curaçao ein Highlight. Curaçao besteht aus vielen Spielern, die in den Niederlanden ausgebildet wurden oder dort lange gespielt haben. Dazu kommen gleich mehrere Profis mit Bundesliga-Vergangenheit.

Jürgen Locadia spielte für Hoffenheim und Bochum, Riechedly Bazoer für Wolfsburg, Tahith Chong war einst bei Manchester United. Curaçao kommt mit dem Rückenwind einer historischen Qualifikation zur WM. Die Mannschaft blieb in der CONCACAF-Qualifikation ungeschlagen und setzte sich zunächst in der zweiten Runde gegen Honduras durch. Dabei erzielte Curaçao 15 Tore und verschaffte sich eine starke Ausgangslage für die finale Qualifikationsphase.

Besonders wichtig waren der Sieg gegen Jamaika und das klare 7:0 gegen Bermuda. Am Ende reichte ein 0:0 in Jamaika, um die Gruppe zu gewinnen und erstmals in der Geschichte zur Weltmeisterschaft zu fahren. Damit wurde Curaçao auch zur kleinsten Nation nach Einwohnerzahl, die sich je für eine Männer-WM qualifiziert hat. Kurios: Wenige Wochen vor dem Auftakt ist Nationaltrainer Fred Rutten von seinem Amt zurückgetreten - und zwar nach nur wenigen Monaten Dienstzeit.

Grund dafür sollen Proteste von Spielern und Sponsoren gewesen sein, die sich öffentlich für eine Rückkehr von Ruttens Vorgänger Dick Advocaat eingesetzt hatten. Rutten kam überhaupt erst ins Amt, weil Vorgänger Advocaat aus privaten Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Er wollte sich um seine schwer erkrankte Tochter kümmern. Die Situation um die Tochter Advocaats soll sich mittlerweile aber stabilisiert haben, sodass einer WM-Teilnahme nichts mehr im Weg steht.

In der direkten WM-Vorbereitung geht es daher vor allem darum, die Euphorie zu kontrollieren. Trainer Dick Advocaat setzt auf Stabilität, Kompaktheit und klare Abläufe. In den Tests gegen Australien (5:1) und Schottland (4:1) ging man deutlich baden. Curaçao ist nicht auf Deutschlands Niveau.

Aber viele Spieler sind taktisch in den Niederlanden geschult, körperlich robust und international erfahren. Gegen Deutschland dürfte Curaçao tief stehen, viele Räume schließen und versuchen, über schnelle Umschaltmomente sowie Standards gefährlich zu werden. Die Elfenbeinküste bringt eine Mischung aus Athletik, Tempo, Zweikampfstärke und Offensivdrang mit. Der große Name der goldenen Generation um Didier Drogba, Yaya Touré und Kolo Touré ist zwar Vergangenheit, doch die neue Mannschaft hat enorme Qualität - und kommt mit breiter Brust.

In den abschließenden Testspielen vor der WM setzten die Ivorer gleich mal ein Ausrufezeichen: Mit 2:1 schlug die Elfenbeinküste Frankreich und überraschte mit einer starken Vorstellung gegen den zweimaligen Weltmeister. Trainer Emerse Faé ist eine besondere Figur. Während des Afrika-Cups 2024 übernahm er zunächst als Interimstrainer und führte die Ivorer sensationell zum Titel im eigenen Land. Seitdem ist sein Status im Land enorm gewachsen.

Vor der WM formulierte Faé hohe Ziele: Die Elfenbeinküste will nicht nur dabei sein, sondern etwas reißen. Die Elfenbeinküste zählt zu den aufregenden jungen Spielern, Simon Adingra sorgt ebenfalls für Dynamik. Im Zentrum gibt Franck Kessié den Takt vor, dazu kommen Spieler wie Ibrahim Sangaré und Seko Fofana. In der Abwehr stehen mit Ousmane Diomande, Evan Ndicka, Odilon Kossounou und Wilfried Singo mehrere international erfahrene Profis.

Alles starke Individualisten. Wenn sie als Team auftreten, sind sie eine harte Nuss. Wenn nicht, sind sie kopflos. Der frühere BVB-Stürmer Sébastien Haller wurde für den WM-Kader nicht berücksichtigt.

Dafür sind mit Yan Diomande von RB Leipzig und Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim zwei Bundesliga-Spieler dabei





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