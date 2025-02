Ungewissheit führt zu sinkenden Investitionen in Deutschland, während Israels Premier der Hamas eine Frist für die Freilassung gefangener Israelis setzt und mit dem Ende der Waffenruhe droht.

Deutschland kämpft mit einer tiefen Wirtschaft skrise, da viele Unternehmen aufgrund von Unsicherheit ihre Investitionen in Maschinen und Anlagen zurückhalten. Laut einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) investiert jeder vierte Betrieb aus den Bereichen Industrie und unternehmensnahe Dienstleistungen zuletzt nicht mehr.

BDI-Chef Ulrich Leibinger fordert „klare Bekenntnisse aller Parteien zu einer investitionsfreundlicheren Politik“ und plädiert für die Reduktion oder Vereinfachung staatlicher Vorschriften. Meanwhile, Israels Premier Naftali Bennett setzt der Hamas eine Frist für die Freilassung verschleppter Israelis und droht mit dem Ende der Waffenruhe. Sollte die Hamas die Gefangenen nicht bis Samstagmittag freilassen, werde der Waffenstillstand beendet, so Bennett. Bereits zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die Hamas mit Konsequenzen für die gefangenen Israelis gedroht. In Deutschland zeigt eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, dass jede zweite erwerbstätige Frau ohne ausreichende Absicherung für Lebensphasen ist, in denen sie nicht erwerbstätig sind, wie zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder Ruhestand. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von häufiger Teilzeitarbeit bis hin zu geringeren Einkommen im Vergleich zu Männern. In einem weiteren Vorfall wurde in Hamburg ein ICE mit einem Lastwagen auf einem halbbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen. Ein 55-jähriger Fahrgast des Zuges starb, und 25 weitere Personen wurden verletzt.





SZ / 🏆 119. in DE

