Deutschland in WM-Stimmung: ARD erreicht Rekordquote

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Auftaktspiel gegen die Karibikinsel mit einem Kantersieg gewonnen. Die ARD hat dabei eine Rekordquote erreicht, die auch bei der Heim-EM 2024 nicht erreicht wurde.

Deutschland ist in WM-Stimmung und fiebert mit der deutschen Nationalmannschaft vor den TV-Geräten mit. Der Beleg: Das Auftaktspiel der DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) am Sonntagabend bescherte der ARD eine Knaller-Quote.

Laut 'AGF Videoforschung' verfolgten im Schnitt rund 23,4 Millionen Menschen den Kantersieg gegen die Karibikinsel. Das macht einen Marktanteil von 70,2 Prozent. Auch die Vorberichterstattung eine Stunde vor dem Start des Spiels stieß bei den Fans schon auf großes Interesse. Rund 11,4 Millionen TV-Zuschauer hatten hier bereits eingeschaltet.

Das erste Gruppenspiel der interessierte sogar mehr Menschen als das Eröffnungsspiel bei der Heim-EM 2024. Damals hatten rund 22,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das 5:1 von Deutschland gegen Schottland gesehen. Setzt sich damit der Trend vom WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika (2:0) fort. Im Schnitt hatten rund 10 Millionen Menschen das Spiel im ZDF gesehen.

Übrigens: Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar verfolgten gerade einmal 9,23 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Es scheint, als hätten die Deutschen Lust auf diese Weltmeisterschaft. Doch jetzt heißt es erst einmal warten, zumindest wenn man es mit der DFB-Elf hält. Das nächste Spiel ist am Samstag um 22 Uhr. Dann geht es im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste





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